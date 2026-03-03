Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Descubre antigüedades y tesoros ocultos: The Circular Market abre las puertas de una casa en Madrid para vender todos sus objetos

Con el auge de las tendencias revival, The Circular Market promueve la economía circular organizando ventas efímeras donde se puede adquirir una gran variedad de artículos con encanto

Este mercadillo responde a la tendencia de vaciar viviendas que busca una manera diferente y divertida de descubrir tesoros ocultos en un entorno real

Este mercadillo responde a la tendencia de vaciar viviendas que busca una manera diferente y divertida de descubrir tesoros ocultos en un entorno real / The Circular Market

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Entre los diseñadores e interioristas existe la idea de que "la moda siempre vuelve". Con las tendencias revival cada vez más en vogue, los looks del pasado, pero también la decoración, antigüedades y otras piezas vintage vuelven a inundar las redes y los escaparates demostrando que, no solo resisten al paso del tiempo, sino que continúan ganando carácter y encanto.

Vajilla disponible para su compra en las puertas abiertas este fin de semana

Vajilla disponible para su compra en las puertas abiertas este fin de semana / The Circular Market

Mercadillos, rastrillos y tiendas de antigüedades han sido la forma de comprar y vender piezas únicas durante muchos años, pero ahora, una nueva fórmula se ha sumado a esta tendencia: los mercadillos en viviendas para vaciarlas. Esta manera diferente, y sin duda divertida de comprar y vender, permite a sus asistentes encontrar calidad y buenos precios mientras descubren tesoros ocultos en un entorno real, donde cada pieza cuenta su historia.

Vajilla disponible en su próxima venta en Argüelles

Vajilla disponible en su próxima venta en Argüelles / The Circular Market

Este fin de semana, The Circular Market tiene previsto uno de estos mercadillos para vaciar una gran casa situada en la calle Marqués de Urquijo en el barrio de Argüelles de Madrid. Así, los próximos 6, 7 y 8 de marzo, el piso estará abierto para todos aquellos interesados en adquirir alguna de sus piezas. El acceso se dividirá en dos franjas horarias y si quieres ser de los primeros en descubrir todos los tesoros de esta vivienda podrás agendar una cita previa en su página web.

📍C/ Marqués de Urquijo 1, 5º izquierda. Madrid.

🔗 Las entradas para el acceso previo podrán adquirise a través de su página web

🗓️El 6 de marzo el piso estará abierto de 10:00 a 13:00 (acceso con cita previa), y de 13:00 a 20:00 horas, acceso libre. Los días 7 y 8 de marzo, de 11:00 a 15:00, acceso libre.

¿Cómo puedo organizar este tipo de mercadillos?

Con el crecimiento de esta modalidad, varias empresas como The Circular Market han comenzado a organizar estas ventas pop up para vaciar por completo una vivienda. En una breve visita, se valora cada objeto y se realiza un inventario detallado que incluye desde los artículos de ropa, hasta muebles, libros, vajillas, lámparas... ¡O los electrodomésticos!

Finalizada la valoración y siempre con "respeto, responsabilidad y sentido" como ellos mismos explican, se procede a montar el espacio para asegurar que cada pieza destaque lo máximo posible. Entonces se da paso a lo que se conoce como "puertas abiertas". Durante estas jornadas con acceso libre o cita previa, se vende in situ todo el contenido de la vivienda.

Esta experiencia, además de dinámica, supone un enfoque que se alinea con la idea de economía circular, encontrando una segunda vida para muchos objetos que, de otra manera, habrían acabado en el punto limpio más cercano. Parece que, en un mundo cada vez más concienciado con el cambio climático y el reciclaje, un mundo que aprecia la historia y su valor añadido, lo antiguo vuelve a ser tendencia.

