La Comunidad de Madrid gana 12.806 trabajadores en febrero pero el paro crece un 1,3%

El número de desempleados registrados en los Servicios Públicos de Empleo en la Comunidad de Madrid subió en febrero en 3.694 personas, un 1,33 % más respecto a enero, lo que deja la cifra total de parados en la región en 282.283, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.

Con respecto a febrero de 2025 se han registrado 9.459 desempleados menos en la región, lo que supone un descenso interanual del 3,24 %.

Además, la afiliación media a la Seguridad Social subió en febrero en 12.806 personas, un 0,33 % más que en enero, en la Comunidad de Madrid, lo que situó el número total de ocupados en 3.857.701, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En febrero han tirado del empleo la educación, con 30.142 afiliados más; la hostelería con 22.932, y la construcción, con 17.478 empleos más.

Por otro lado, el número de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (erte) procedentes de alguna de las modalidades puestas en marcha durante la pandemia cerró febrero en la Comunidad de Madrid en 1.335, 301 personas más que en el mes anterior.

En concreto, en el primer mes del año había 592 hombres y 531 mujeres en erte en la Comunidad de Madrid, con 329 personas en ERTE parcial y 794 en ERTE total, ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El mercado suma casi 100.000 afiliados pero el paro sube en 3.584 personas, en España

La Seguridad Social ha sumado 97.004 afiliados en febrero, hasta los 21.670.636, mientras que el paro ha subido en 3.584 personas, hasta un total de 2.442.646 desempleados.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en febrero ha tirado del empleo la educación, con 30.142 afiliados más; la hostelería, con 22.932; y la construcción, con 17.478 empleos más.

En el último año, el mercado laboral ha ganado 474.482 trabajadores, una tasa del 2,24 %; mientras que el paro se ha reducido en 150.803 personas, un 5,81 % menos, lo que deja el total en esos 2,44 millones, el nivel más bajo en este mes desde 2008, según destaca el Ministerio de Trabajo.