SANIDAD
El centro de salud Castelló traslada su actividad asistencial al de Goya, en el distrito de Salamanca
Sanidad informa a los 22.800 usuarios del centro del cambio provisional a nuevas instalaciones a partir del 2 de marzo
EFE
La actividad asistencial del centro de salud Castelló se ha trasladado desde este lunes, de forma provisional, a unas nuevas dependencias habilitadas en la quinta planta del centro de salud Goya, situado en la calle O’Donnell, 55, en el distrito madrileño de Salamanca.
El acceso a las consultas se realizará a través de la entrada del centro de salud Goya, ubicado en el mismo edificio de la Comunidad de Madrid.
La Gerencia Asistencial de Atención Primaria ha enviado un SMS a los 22.800 usuarios del centro de salud Castelló, hasta ahora situado en la misma calle, para informarles de que la atención se ofrecerá desde el 2 de marzo en nuevas dependencias sanitarias acondicionadas para garantizar la calidad asistencial, ha detallado en un comunicado la Consejería de Sanidad.
De este modo, los ciudadanos adscritos a Castelló continuarán siendo atendidos por sus veintinueve profesionales de referencia, ahora en las consultas de la calle O’Donnell.
En la última planta se han acondicionado doce consultas, la Unidad de Atención al Usuario, una sala de extracciones, una sala de curas, una sala de urgencias, tres espacios destinados a despachos o reuniones y una sala de lactancia materna, que en conjunto ocupan 510 metros cuadrados.
Hasta la fecha, según la Consejería de Sanidad, los usuarios de Castelló venían siendo atendidos en unas dependencias en régimen de alquiler que precisaban una actuación de remodelación y adecuación, pero esta intervención no ha podido llevarse a cabo, por diferentes motivos, lo que ha obligado a buscar alternativas para la mayor seguridad y calidad en la atención a la población y los profesionales.
