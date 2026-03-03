FAMOSOS
La nueva casa de Melyssa Pinto en Madrid: un bajo con doble altura y decoración con inteligencia artificial
La exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones', Melyssa Pinto, ha enseñado a sus seguidores su nuevo piso, donde planea usar la IA para sacar el máximo partido a la reforma
La creadora de contenido Melyssa Pinto abre las puertas de su nuevo piso en pleno centro de Madrid. La novia de Mario Casas, ha mostrado a través de sus redes sociales el pequeño y acogedor bajo que ha adquirido a escasos minutos del bullicio de la capital de España. De alma familiar, y con un mood muy de Pinterest, la casa de Melyssa esconde varias sorpresas y un giro muy tecnológico.
Con un suelo en tono gris, doble altura para ganar centímetros, una cocina pequeña y una terraza interior perfecta para grabar contenido con el solecito de la primavera, así es la nueva casa de la exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones', que, como ya habrás podido intuir... ¡Aún no ha sido reformada!
Decoración de la mano de ChatGPT
Y es que la creadora de contenido de 34 años no ha resistido la tentación de compartir la noticia con sus seguidoras, a pesar de que el piso, que adquirió el pasado enero, aún es "un folio en blanco". Es precisamente en este proceso de decoración donde se desvela la herramienta que Melyssa ha decidido usar para confirmar si este bajo tenía proyecto de futuro, y no es otra que: ChatGPT. "Nos hemos puesto manos a la obra para reformarlo, le pregunté a ChatGPT cómo quedaría", confesaba.
Acompañada de su perro, Melyssa ha mostrado a sus seguidores a través de un vídeo en su canal de Instagram, los avances de las reformas, y cómo, la Inteligencia Artificial, se ha convertido en una herramienta de lo más efectiva para decorar y sacar el máximo partido de su casa. A través de las imágenes generadas podemos intuir que Melyssa busca decorar este espacio manteniendo un estilo familiar y cálido con muebles de madera y colores tierra o beige.
Gracias a esa doble altura, Melyssa planea además disponer de dos habitaciones, algo que ha explicado argumentado que este bajo será la casa que utilizarán sus padres cuando vayan a verla a Madrid: "Así ellos tienen su casa en Madrid, que también les gusta", ha asegurado sobre las muchas visitas que su familia hace a la capital donde ella reside.
¿Quién es Melyssa Pinto?
Aunque hoy es habitual verla como influencer asentada, Melyssa Pinto, de 34 años se dio a conocer a través del programa de convivencia y fidelidad de parejas 'La Isla de las Tentaciones'. Allí, compartió pantalla con su entonces pareja y vivió una intensa experiencia televisiva que terminó con una mediática ruptura. Tras participar en varios realities de formato semejante, Melyssa se ha consolidado como una figura dentro de la crónica social española.
La historia de amor de Melyssa Pinto y Mario Casas
Mario Casas, que siempre ha optado por mantener en privado su vida sentimental, se ha dejado ver con Melyssa Pinto, confirmando una historia de amor sobre la que la pareja aún no se ha pronunciado. Tras varias relaciones muy expuestas, parece que ambos buscan alejarse del foco mediático para vivir este vínculo desde una perspectiva más íntima y serena.
