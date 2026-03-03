Alerta en Madrid ante la llegada de la calima: qué efectos tiene en la salud y cuáles son las precauciones a seguir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en aviso a la Comunidad de Madrid este martes por la intrusión de polvo sahariano. Por si fuera poco, la nueva borrasca Regina llega con fuerza: además de calima se esperan lluvias y tormentas por las que se han activado el aviso amarillo para la mayor parte de la comunidad.

¿Qué efectos tendrá la calima en Madrid?

Salud Madrid ha emitido un aviso para los madrileños por la llegada del polvo en suspensión procedente del Sáhara y sus peligros para la salud. El principal efecto de la calima es el aumento de partículas en el aire con un efecto tóxico relacionado con su composición. En este caso son del tipo PM10 que transportan partículas principalmente de origen mineral procedentes de regiones desérticas.

La exposición a niveles elevados de partículas puede causar irritación de las vías respiratorias y de los pulmones, mayor susceptibilidad a infecciones respiratorios y respuestas inflamatorias en el sistema circulatorio. En especial se pone el aviso sobre las personas con problemas respiratorios crónicos, problemas cardiovasculares, embarazadas, mayores de 65 años y menores de seis años ante posibles síntomas como molestias al respirar o sensación de falta de aire.

Recomendaciones sanitarias

Las autoridades aconsejan mantener puertas y ventanas cerradas en momentos de mayor concentración, evitar el ejercicio físico intenso mientras dure el episodio y tener la medicación habitual a mano en caso de padecer una patología respiratoria.

Se recomienda evitar ser demasiado activo al aire libre y caminar en vez de correr, limitar las estancias en el exterior, reducir la ventilación de ambientes interiores y acudir al servicio de urgencias médicas en caso de sentir ahogos, falta de aire o tos profunda.

Atención a los conductores

En caso de precipitaciones, la lluvia se convertirá en barro, de forma en la que afectará a la visibilidad exterior del vehículo. Por ello se recomienda extremar las precauciones conduciendo y mantener la distancia de seguridad.

Para evitar daños y ahorrar tiempo hay que seguir algunas pautas como evitar frotar en seco para no rayar la pintura, retrasar el lavado hasta que termine por completo el episodio, revisar el limpiaparabrisas y encender las luces y reducir la velocidad, adaptada a la circunstancia del temporal.

Se espera que este fenómeno meteorológico se extienda durante los próximos días.