Ayuso y los rectores acuerdan destinar una inversión récord de 14.800 millones de euros a las seis universidades públicas de Madrid hasta 2031

Hasta 14.800 millones de euros en los próximos seis años, hasta 2031. Esa es la cifra de que dispondrán en el periodo las seis universidades públicas madrileñas hasta 2031 en virtud del acuerdo firmado hoy por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los rectores. Se estima que las seis universidades contarán anualmente con una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad.

El documento, calificado de "verdadero hito" y "enorme motivo de satisfacción" por la presidenta de los rectores madrileños, Anaya Mendikoetexea, cierra meses de negociaciones. "Queremos dar un paso adelante y garantizar la suficiencia económica de las universidades públicas madrileñas", ha señalado por su parte Ayuso. "Va a ser la primera vez que se establezca un modelo plurianual para las universidades públicas madrileñas, para que puedan planificar con tiempo y eficacia su propio futuro estratégico".

De esos 14.800 millones de euros, hasta 12.294,6 millones procederán de los presupuestos de la Comunidad de Madrid y del capítulo III de precios públicos, lo que supone un 83%. La cifra supone una inversión récord para las universidades madrileñas.

El acuerdo se ha anunciado esta mañana y se ha rubricado este mediodía en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Lo han firmado los seis rectores de las universidades públicas madrileñas, Amaya Mendikoetxea, de la Universidad Autónoma y actual presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma); Joaquín Goyache, de la Complutense; Ángel Arias, de la Carlos III; Margarita Vallejo, vicerrectora de la Universidad de Alcalá de Henares en representación de José Vicente Saz, el rector; Óscar García, de la Politécnica, y Abraham Duarte, de la Rey Juan Carlos.

La firma llega apenas dos semanas después de la salida del gobierno regional hasta hace 15 días consejero de Educación, Emilio Viciana, sustituido por Mercedes Zarzalejo, que había sido nombrada viceconsejera de Universidades el pasado octubre. Desde Sol se justificó el relevo en la imposibilidad de Viciana de sacar adelante una Ley de Universidades (Lesuc). El consejero saliente no llegó a encarrilar la negociación con los rectores. Dos días después de su salida, el portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, que también ha estado en el proceso negociador, aseguraba que el Ejecutivo regional aparcaría el objetivo de aprobar la Lesuc esta legislatura y se concentraría en acordar un modelo de financiación plurianual.

La cuestión presupuestaria siempre ha estado sobre la mesa en la relación entre el Gobierno regional y los rectores. Desde Sol se ha defendido hasta ahora el aumento en 75 millones de euros que contemplaban los presupuestos regionales para 2026 para llegar hasta 1.239,7 millones de euros, un 6,5% más que en 2025. La cifra, no obstante, se percibía insuficiente desde los rectorados y el resto de la comunidad universitaria.