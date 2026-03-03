Ayuso y Almeida presentan el "match perfecto" de los Laureus y Madrid: Alcaraz, Aitana Bonmatí, Márquez, Kilian Jornet, Dembélé y el PSG, nominados

La Real Casa de Correos de Madrid ha acogido este martes la presentación de la gala de los Premios Laureus 2026, que se celebrará en Madrid el próximo 20 de abril. Los españoles Carlos Alcaraz, Aitana Bonmatí, Marc Márquez y Kilian Jornet, junto al futbolista francés Ousmane Dembélé, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y el club de fútbol PSG figuran entre los finalistas de los Premios Laureus 2026, que se entregarán en Madrid, por tercera vez consecutiva, el próximo 20 de abril.

"Es un match perfecto", ha afirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha considerado "un orgullo" que la capital haya sido elegida nuevamente como escenario de unos premios que representan "el compromiso con la excelencia en el deporte" y el "legado" que éste supone. Por su parte, Díaz Ayuso ha señalado que es "un honor" para Madrid acoger, por tercer año consecutivo, los Premios Laureus, que son "los máximos galardones" a los que aspira un deportista o un equipo en reconocimiento a su trayectoria.

"En Madrid sabemos que el deporte no entiende ni de fronteras ni de idiomas. Es un lenguaje universal como lo es esta región y esta capital internacional de todos", ha expresado la presidenta madrileña, que ha asegurado que Madrid dará su "mejor versión" para que estos premios regresen "una y otra vez".

Caras conocidas entre los nominados

Ambos han formado parte del acto de presentación de los nominados. Además de los ya mencionados, los candidatos a las distinciones incluyen también nombres como el atleta Mondo Duplantis, el ciclista Tadej Pogacar o el tenista Jannik Sinner, además del equipo europeo de la Ryder Cup de Golf, el tenista brasileño Joao Fonseca, el ciclista colombiano Egan Bernal, la atleta venezolana Yulimar Rojas y en el apartado paralímpico el nadador brasileño Gabriel Araújo y la atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez.

Destaca el tenista español Carlos Alcaraz, que cerró el año como número uno del mundo y competirá por el galardón al mejor deportista con el piloto Marc Márquez, campeón del Mundo de Moto GP, el ganador del año pasado, el pertiguista sueco Mondo Duplantis, el tenista italiano Jannik Sinner y el ciclista esloveno Tadej Pogacar, triple campeón del Tour.

"Capital del deporte"

La internacional del Barcelona Aitana Bonmatí, que retuvo el Balón de Oro, optará a relevar a la gimnasta estadounidense Simone Biles como la mejor deportista del último año, frente a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, la nadadora estadounidense Katie Ledecky, las atletas estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Sydney McLaughlin-Levrone y la etíope Faith Kipyegon, ganadoras de títulos mundiales.

El deporte español aspirará también al galardón de equipo del año, por su participación en el combinado europeo de la Ryder Cup de Golf de José María Olazábal, y con Kilian Jornet, que tras coronar las 72 cimas de más de 4.200 metros de altura de Estados Unidos en solo 31 días es candidato al deportista revelación. También el programa Fútbol Más, de deporte y bienestar con importante base en Madrid, es candidato al premio "Sport for Good".

El alemán Boris Becker (tenis), el francés Marcel Desailly (fútbol) y la británica Jessica Ennis-Hill (atletismo), miembros de la Academia Laureus, participaron en el acto, en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, destacó que "Madrid es la capital de España, de la cultura y el deporte".