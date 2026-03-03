Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PLAN REGENERA

El Ayuntamiento renovará integralmente las "muy deterioradas" zonas interbloques de Vinateros, en Moratalaz

El plan, enmarcado dentro de Regenera Madrid, actuará en un ámbito de 200.000 m² con casi 6.000 vecinos y 2.500 viviendas

Uno de los espacios interbloques en los que intervendrá el Consistorio.

Uno de los espacios interbloques en los que intervendrá el Consistorio. / Ayuntamiento de Madrid

Héctor González

Héctor González

Madrid

Moratalaz va a sumar una nueva intervención municipal para “coser” sus espacios interbloque y mejorar la calidad del entorno urbano. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este martes el plan de acción de la Unidad de Regeneración Moratalaz III, que se desarrollará en el barrio de Vinateros y priorizará la accesibilidad, la renaturalización del espacio público y la cohesión social.

Así lo han anunciado el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, y el concejal del distrito, Nacho Pezuela, durante una visita esta mañana al ámbito donde se desplegarán las actuaciones El objetivo, según ha explicado González, es abrir un “nuevo camino” en la zona tras la finalización de obras previas en el polígono E-I-Z y abordar ahora un espacio con “incertidumbre jurídica” sobre la titularidad del suelo, un factor que hasta ahora había dificultado la intervención municipal.

La zona en cuestión es el ámbito situado entre la avenida de Moratalaz, las calles Pico de los Artilleros y Camino de los Vinateros, y abarca una superficie cercana a 200.000 metros cuadrados. En ella viven casi 6.000 personas en alrededor de 2.500 viviendas, con edificios construidos en los años 60 y 70 del pasado siglo que superan los 55 años de antigüedad media.

Pese a que el área cuenta con más arbolado que la media de la ciudad y no presenta el problema típico de aceras estrechas, existen barreras de accesibilidad, “indefinición urbanística” y una baja calidad de los espacios estanciales. En la práctica, se trata de una edificación abierta con grandes zonas interbloque y accesos que terminan en bolsas de aparcamiento.

Pasos accesibles, drenaje, más vegetación y mejor iluminación

La “hoja de ruta” municipal prioriza la mejora de la accesibilidad y la movilidad sostenible, además de la seguridad, el confort climático y la cohesión social. Entre las líneas de trabajo, el Ayuntamiento plantea crear pasos accesibles entre desniveles, ampliar zonas de paso y asegurar que los espacios sean utilizables tanto por personas mayores como por servicios de emergencia.

En el plano ambiental, el proyecto incorpora medidas de mitigación y adaptación al cambio climático: refuerzo del arbolado, introducción de nuevas especies arbustivas y mejora del drenaje urbano, cuyo mantenimiento asumirá el Ayuntamiento. También se prevé actuar sobre el alumbrado público con la instalación de nuevas luminarias para reforzar la seguridad.

Antes de desplegar las obras, el Consistorio admite que la intervención requerirá un trabajo previo clave: un estudio exhaustivo de la titularidad de cada parcela para poder actuar “de forma ordenada y eficaz”, dada la complejidad jurídica de estos suelos interbloque.

