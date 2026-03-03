El Ayuntamiento de Madrid amplía el horario de los parquímetros desde este mes: ahora también por la noche y los domingos

Madrid lleva tiempo enfrentándose a un problema que cada vez afecta a más ciudadanos. Y es que, mientras la capital dispone de miles de alternativas para moverse, encontrar un hueco para dejar el coche sigue siendo una pelea diaria. En muchos barrios, el aparcamiento se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza, pues cuanto más sube la actividad cultural, comercial o de ocio, sube también la presión sobre el espacio público con calles que se llenan, coches dando vueltas y vecinos que vuelven a casa sin sitio donde aparcar.

Por suerte, el Ayuntamiento empieza a ajustar las reglas del juego para ordenar la demanda y contener los picos que se repiten noche tras noche o durante los fines de semana. La capital estrena un marco que permite ampliar el horario del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y, en determinadas zonas, cobrar por estacionar por la noche y también en domingos y festivos.

La clave está en la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS), que habilita al Ayuntamiento a estirar la regulación más allá del horario habitual cuando el aparcamiento se convierta en un problema.

Horarios extendidos

La medida no implica una tarifa permanente para todo Madrid. Lo que cambia es que el Consistorio se reserva la opción de aplicar horarios extendidos en los lugares donde el estacionamiento esté especialmente tensionado.

Hasta ahora, el funcionamiento era el clásico: entre semana de 9:00 a 21:00, los sábados de 9:00 a 15:00 y los domingos y festivos sin coste. Con la modificación, la zona SER podrá superar las 21:00 de lunes a viernes, alargarse más allá de las 15:00 los sábados y encenderse en domingo en áreas seleccionadas.

Zonas de alta intensidad

El Ayuntamiento delimita el cambio a las llamadas 'zonas de alta intensidad', que son barrios donde la demanda de aparcamiento sube por actividad comercial, oferta cultural, tirón turístico o vida nocturna y ocio. La idea es que, en estos entornos, la rotación de vehículos y la afluencia de visitantes desborden el aparcamiento en superficie, especialmente cuando cae la tarde o llega el fin de semana.

Más barrios y más plazas reguladas

El ajuste horario llega acompañado de una expansión territorial. El Ayuntamiento prevé que la zona SER se extienda a 22 barrios (con 17 incorporaciones nuevas) repartidos en siete distritos, con Puente de Vallecas y Moratalaz como novedades destacadas. El sistema pasaría de unas 181.500 plazas reguladas a casi 259.000, con predominio de plazas verdes orientadas a residentes.