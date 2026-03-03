Conflicto en Oriente
Un avión privado propiedad de Cristiano Ronaldo vuela de Riad a Madrid, pero...: ¿viajaba el portugués a bordo?
El jet privado de lujo, supuestamente vinculado a Cristiano Ronaldo, aterrizó en Madrid a la 1:32 de la madrugada, según el seguimiento de vuelos y las plataformas de tracking
En medio de todo el conflicto que ha estallado en Oriente, y según varias webs de seguimiento de vuelos, en la madrugada del 2 de marzo aterrizó en Madrid un avión privado procedente de Riad. La hora de llegada registrada fue la 1:32. En redes sociales y plataformas de tracking el vuelo se ha asociado a Cristiano Ronaldo, aunque por ahora no existe confirmación oficial de que viajara a bordo.
El detalle llamativo es que no se trataría de un trayecto comercial, sino de un jet privado de lujo supuestamente vinculado y propiedad del propio futbolista.
De acuerdo con registros aeronáuticos y con informaciones publicadas en distintos medios sobre los aviones de celebridades, Ronaldo tendría un aparato de alta gama —un Bombardier Global Express XRS personalizado con las iniciales “CR7”—, valorado en decenas de millones de euros y pensado para cubrir largas distancias entre Europa y Oriente Medio con autonomía y comodidad.
Con capacidad para hasta 19 pasajeros y un alcance suficiente para realizar vuelos intercontinentales sin escalas, el perfil de este avión encaja con el trayecto rastreado durante la pasada madrugada.
