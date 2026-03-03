El Atlético hace valer su goleada en Madrid para tumbar al Barcelona y plantarse en la final de Copa

Simeone lo ha vuelto a hacer. Ha sido una larga travesía en el desierto. Quizá, por ello deja tan buen sabor de boca la clasificación del Atlético de Madrid a una nueva final de Copa del Rey. Y lo hará trece años después de la última, allá por 2013 en el Santiago Bernabéu, donde logró derrotar al Real Madrid de José Mourinho. Más de una década después, y con un ‘cholismo’ que ahora bebe de otra corriente futbolística, los rojiblancos volverán a estar en disposición de jugar el partido por el título en La Cartuja.

Haciendo bueno el resultado de la ida para superar al Barça de Hansi Flick, que había dominado con puño de hierro cada competición nacional disputada hasta la fecha. Allí se las verán con Athletic Club o Real Sociedad, dos históricos de la competición, antes de citarse nuevamente con Neptuno.

Raphinha da esperanzas al Camp Nou

Un Camp Nou engalanado lucía preparado para el comienzo de esta segunda entrega entre Barça y Atlético de Madrid. Juegos de luces y fuegos artificiales para recibir a los dos equipos sobre el césped, con el cometido de alcanzar una remontada que se antojaba imposible. Fermín dispuso de la primera gran oportunidad para el conjunto azulgrana. El futbolista andaluz estrelló un disparo en el travesaño de la portería de Musso. Después, su participación en el encuentro cayó de forma considerable. Con el Barça a tumba abierta, llevando al extremo su idea de juego, se desarrollaron los primeros compases. Más por el empuje de la grada que por fútbol, los de Flick asediaban al conjunto rojiblanco que apenas podía sobre pasar la línea divisoria que separa ambos campos.

El Atlético se encomendó a Griezmann, que entendió a la perfección aquello que reclamaba la eliminatoria en cada momento. El francés vio el fútbol de cara, oxigenando en todo momento la lenta circulación de los suyos. Lo siguió intentando el Barça por medio de Ferran Torres, que finalizó con un potente disparo al palo corto de la portería rojiblanca. Le faltaba profundidad al equipo de Flick, abusando por momentos del centro lateral, solo encontró en Lamine Yamal un ápice de descaro ante el bloque defensivo rojiblanco. En una de estas, el extremo desbordó a Lookman y asistió a Bernal para rematar en línea de gol y dar el primer paso en el camino a la remontada.

Los de Simeone, que no habían gozado apenas de posesiones en campo rival, mejoraron la tenencia de pelota. Fruto de esta mejoría, Llorente comenzó a dejarse ver en campo rival y sirvió un centro medido a la cabeza de Lookman, pero el remate del nigeriano se marchó muy cerca de la portería que defendía Joan García. Cuando mejores sensaciones disponía el conjunto rojiblanco, coincidiendo con la llegada del descanso, Pedri se sacó de la chistera un penalti en el último suspiro tras el contacto con Pubill, que, hasta el momento, estaba realizando un magnifico partido. Raphinha convirtió la pena máxima y desató la locura del Camp Nou. Guion soñado para los de Flick, que se lanzaban de lleno a por la eliminatoria.

Musso se disfraza de Oblak

En el grueso de la temporada, el Atlético se había mostrado como un equipo poco fiable en sus compromisos a domicilio. Siendo esta, quizá, la mayor debilidad del proyecto rojiblanco, se antojaba especialmente complicado resistir emocionalmente al empuje azulgrana. Lo cierto es que en la primera mitad lo resolvió, pero a la llegada del segundo acto el Atlético comenzó a disolverse cual azucarillo. Solo Musso pudo sostener al equipo de Simeone en unos primeros diez minutos de acoso y derribo de los locales con Lamine Yamal como estandarte.

El técnico argentino movió ficha, dando entrada a Sorloth y Nahuel Molina. Este movimiento le permitió trasladar a Llorente a la medular. Y el equipo lo agradeció, tras ver como la medular compuesta por Koke y Cardoso se veía superada en cada acción de los azulgrana. La lesión de Balde, que ya había entrado para suplir a Koundé en la primera mitad, y las sustituciones rojiblancas enfriaron el conato de remontada culé.

Volvieron a encontrar los locales a Bernal en el área pequeña, que con un remate sutil conseguía el tercer tanto para al Barça. Más de quince minutos de infarto para el Atlético de Madrid. Se la jugó Cancelo, asistente en el tercer gol culé, que pudo ver la segunda tarjeta amarilla. No lo consideró así Ricardo de Burgos Bengoechea.

Se volcaron los azulgrana, con la prórroga merodeando en el ambiente del Camp Nou. Con Pedri totalmente fundido, poniendo en riesgo su integridad física, y con Lamine encarando de manera permanente. El Atlético resistió, trabajó y sobrevivió. Se recuperó el ABC cholista para la causa. La recompensa será estar en La Cartuja para disputarse un nuevo título y seguir engordando la trayectoria de un Simeone que, trece años después, sigue siendo capitán general del equipo.