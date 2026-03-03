El Atlético examina su madurez en tierra hostil ante el Barça: "Estamos fantásticos en este lugar, peleando por lo que queremos"

Cualquiera podría pensar que ya está hecho. Que en el actual fútbol, llegar a un partido de vuelta de una eliminatoria con una renta de cuatro goles viene a ser lo mismo que estar ya clasificado, en este caso para lo que sería la final de la Copa del Rey. Cualquiera menos el que parece que lo tiene ahí, casi en la mano, pero al que todavía le faltan 90 minutos en territorio ajeno para confirmarlo. Y que para lograrlo tiene que superar un partido de vuelta que para un FC Barcelona que busca "hacer posible lo imposible" no será un mero trámite.

Al menos, eso han dejado claro los blaugranas, que no se dan por vencidos, en un mensaje que también parece tener interiorizado el Atlético de Madrid. Y es que el premio merece dejarse de confianzas y moverse con todo el tipo de precauciones posibles. Pueden Diego Pablo Simeone y los suyos volver a una final de Copa 13 años después de la última, aquella en el Bernabéu en la que se impusieron al Real Madrid de Mourinho y empezaron a voltear la historia reciente del club, pero aún queda mucho. Y para lograrlo, tendrán que poner a prueba su madurez a la hora de gestionar la ventaja en un campo hostil como el Camp Nou, más si cabe tras varios días en los que desde Barcelona se ha caldeado un ambiente de posible remontada.

Un partido "maravilloso"

Lo harán, eso sí, con más ilusión que miedo. Al menos, eso es lo que trató de mostrar Simeone, que alguna de estas lleva ya vividas, en la previa. "En verano, cuando estás en la pretemporada, siempre piensas que ojalá podamos llegar a febrero, marzo... y estar compitiendo por todo. Ahora estamos fantásticos en el lugar que estamos, peleando por lo que queremos", aseguró en la previa el Cholo, que tiró del factor experiencia a la hora de explicar lo que intenta transmitir a los suyos.

Marcus Rashford (d), protege el balón ante Nahuel Molina. / Alejandro Garcia / EFE

"Contar a los chicos que jugar este tipo de partidos es maravilloso. Se necesita jugar con calidad, talento, fe, jerarquía y con determinación, sobre todo", enfatizó Simeone, que para este martes solo tendrá que lidiar con una baja, aunque eso sí capital en su esquema: la de Pablo Barrios, que tampoco estuvo en la ida.

El resto de efectivos están listos para el Camp Nou, entre la gestión de minutos de Simeone frente a un calendario sobrecargado y extenuante. Es su décimo partido desde el 31 de enero, cinco sin cumplir las famosas 72 horas entre el final de un encuentro y el inicio de otro, como ocurre también ahora del 0-1 al Oviedo, acabado a las 23:00 horas del sábado, al pitido inicial de este martes a las 21:00.

Con Pedri y Raphinha

Lo de Barrios es, quizás, lo único que no ha cambiado desde el 12 de febrero, cuando los rojiblancos arrollaron al equipo de Flick en un partido para el recuerdo de todos los que lo vivieron en el Metropolitano. Por encima de cualquier otra, el Barça ha recuperado a tres de sus principales activos ofensivos, que no es poco. Entonces se perdieron el choque por lesión, una circunstacia que Simeone aprovechó para buscar hacer sangre con más atrevimiento.

Julián Álvarez, en el Camp Nou. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pero ahora será otro cantar. En principio, Pedri y Raphinha arrancarán el choque siendo parte del once, mientras que Rasfhord esperaría su turno en el banquillo. Artillería renovada para un Barça que necesita goles para buscar un milagro, más viendo el historial de Simeone en los últimos 14 años

En los 779 partidos del aregntino al frente del equipo rojiblanco solo perdió por cuatro goles de diferencia en cinco ocasiones (4-0 con el Arsenal este curso, 4-0 con el Benfica y el Paris Saint-Germain el anterior, 4-0 con el Bayern en 2020 y 4-0 con el Dortmund en 2018) y la última vez que el equipo madrileño cayó por más goles fue antes de la llegada del técnico argentino y ante el Barça: 5-0 en septiembre de 2011, con Gregorio Manzano como entrenador.

La ventaja es considerable, pero el Atlético la asume con prudencia para el duelo de vuelta, consciente de la capacidad de su rival y la dimensión del desafío. Es el partido más importante del curso hasta ahora. Es la posibilidad de alcanzar una final de la Copa del Rey que no disputa desde hace mucho. Y también es el trayecto más visible, quizá único, aunque queda en disputa la Liga de Campeones, para romper con la secuencia más larga sin títulos de la era Simeone, ya casi cerca de los cinco años. Desde 2021.