La madrileña Ana Boyer, atrapada en Doha junto a su familia tras el estallido de la guerra en Irán: "Con la esperanza de que esto termine pronto"

La tensión en Oriente Medio vuelve a disparar las alertas internacionales y empieza a notarse en la vida cotidiana de quienes residen en la región. Con el foco puesto en el Golfo, las restricciones de movilidad y los cierres puntuales del espacio aéreo han añadido incertidumbre a miles de familias extranjeras asentadas allí.

Además de los muchos españoles anónimos que se encuentran atrapados, también algunos rostros conocidos han recurrido a las redes sociales para explicar cuál es la situación. Entre ellos, la madrileña Ana Boyer ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram en la que ha confirmado que tanto ella como su familia se encuentran bien, pero preocupados. "Muchas gracias a todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto" ha escrito la hija de Isabel Preysler junto a una fotografía especialmente significativa.

Atrapada en Doha a semanas de dar a luz

La pareja había elegido ese destino en búsqueda de tranquilidad para toda la familia, una estabilidad que se ha visto afectada en los últimos días. A este hecho, habría que sumarle el avanzado estado de gestación en el que se encuentra Ana, a la espera de convertirse en mamá por cuarta vez.

Tras haber dado la bienvenida a tres niños, Miguel, Mateo y Martín, la pareja espera ahora a su primera hija. Durante estos meses, Ana ha seguido mostrando en redes algunos momentos de su día a día en Doha y algunas novedades sobre su embarazo.

La vida de la familia en Doha

Desde hace varios años, la madrileña tiene fijada su residencia en Doha, capital de Catar, donde vive junto a su marido y sus hijos. Este traslado estuvo motivado por los compromisos profesionales de Fernando Verdasco y por el deseo de ofrecer a sus hijos una crianza estable y discreta, alejada del foco mediático constante que rodea a la familia en España.

Por ello, la familia se instaló en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, atraída por la tranquilidad, la seguridad y la calidad de vida que ofrece el país del Golfo. Sin embargo, esa estabilidad se ha visto alterada en los últimos días tras el estallido de la guerra en Irán.