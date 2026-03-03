TIEMPO MADRID
La Aemet activa la alerta en Madrid por la llegada de polvo sahariano, lluvias de barro y tormentas
La borrasca Regina, junto a la calima, afectará a la Comunidad de Madrid con lluvias de barro y tormentas, según el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología
El giro radical del temporal ya es oficial: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha puesto en aviso a la Comunidad de Madrid por la intrusión de polvo sahariano. Junto a la llegada de la calima ha llegado la borrasca Regina que trae consigo lluvias de barro y tormentas a la capital.
La llegada del temporal a Madrid
En la capital, la Aemet espera una jornada de miércoles marcada por un panorama nuboso hasta las 12:00 horas, momento en el que el tiempo girará hacia un temporal cubierto con tormenta hasta finalizar la jornada en la que descenderá a nuboso, pero continuarán las precipitaciones. Lluvias que se verán marcadas por el barro tras la llegada del polvo del Sáhara.
El pronóstico para la montaña es de cielo nuboso o muy nuboso con presencia de calima y las precipitaciones se prevén débiles o localmente moderadas en la segunda mitad del día, a veces en forma de chubasco y barro. La cota de nieve se situará entre los 2000 y los 2200 metros.
¿Y las precipitaciones?
La Aemet pronostica que en la capital se produzca un ligero descenso de las temperaturas y este miércoles los termómetros oscilarán entre los 18 grados de temperatura máxima y los 8 grados de temperatura mínima.
En la montaña se espera que las temperaturas mínimas tiendan a descender de forma ligera y las temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso con heladas débiles en cumbres. De modo que en Guadarrama las temperaturas serán de entre los 17 grados de máxima y los 4 grados de mínima y en Somosierra entre 14 grados de máxima y 1 grado de mínima. El viento aquí será moderado con intervalos fuertes del este y sureste, algo más intenso en cotas altas.
Recomendaciones sanitarias
Ante la llegada de la calima, las autoridades aconsejan mantener puertas y ventanas cerradas en momentos de mayor concentración, evitar el ejercicio físico intenso mientras dure el episodio y tener la medicación habitual a mano en caso de padecer una patología respiratoria.
Se recomienda evitar ser demasiado activo al aire libre y caminar en vez de correr, limitar las estancias en el exterior, reducir la ventilación de ambientes interiores y acudir al servicio de urgencias médicas en caso de sentir ahogos, falta de aire o tos profunda.
- La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas
- El piso de Karmele Marchante en Vallecas: un refugio de 40 metros cuadrados con personalidad y estilo propio
- Madrid, ante la 'oportunidad del siglo' de liderar la transformación de las grandes urbes en las nuevas ciudades globales
- Fito Cabrales, conquistado por un restaurante gallego de un pueblo de Toledo: menú de 12 euros por persona
- Las universidades públicas de Madrid se plantan: no aceptarán acuerdos de financiación por debajo del 1% del PIB regional
- El Ministerio de Transportes aprueba la reforma de la A-3 en Madrid con una inversión de 540,8 millones de euros
- El polémico 'influencer' Ceciarmy 'estrella' un Ferrari en una conocida discoteca de Madrid y las redes descubren que era un montaje
- El pueblo 'andaluz' a 30 minutos de Madrid: repleto de casas blancas, manantiales y ventanas decoradas con flores