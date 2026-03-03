Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet activa la alerta en Madrid por la llegada de polvo sahariano, lluvias de barro y tormentas

La borrasca Regina, junto a la calima, afectará a la Comunidad de Madrid con lluvias de barro y tormentas, según el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología

Foto de archivo de la calima en Madrid.

Foto de archivo de la calima en Madrid. / Carlos Luján / Europa Press

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

El giro radical del temporal ya es oficial: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha puesto en aviso a la Comunidad de Madrid por la intrusión de polvo sahariano. Junto a la llegada de la calima ha llegado la borrasca Regina que trae consigo lluvias de barro y tormentas a la capital.

La llegada del temporal a Madrid

En la capital, la Aemet espera una jornada de miércoles marcada por un panorama nuboso hasta las 12:00 horas, momento en el que el tiempo girará hacia un temporal cubierto con tormenta hasta finalizar la jornada en la que descenderá a nuboso, pero continuarán las precipitaciones. Lluvias que se verán marcadas por el barro tras la llegada del polvo del Sáhara.

El pronóstico para la montaña es de cielo nuboso o muy nuboso con presencia de calima y las precipitaciones se prevén débiles o localmente moderadas en la segunda mitad del día, a veces en forma de chubasco y barro. La cota de nieve se situará entre los 2000 y los 2200 metros.

¿Y las precipitaciones?

La Aemet pronostica que en la capital se produzca un ligero descenso de las temperaturas y este miércoles los termómetros oscilarán entre los 18 grados de temperatura máxima y los 8 grados de temperatura mínima.

En la montaña se espera que las temperaturas mínimas tiendan a descender de forma ligera y las temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso con heladas débiles en cumbres. De modo que en Guadarrama las temperaturas serán de entre los 17 grados de máxima y los 4 grados de mínima y en Somosierra entre 14 grados de máxima y 1 grado de mínima. El viento aquí será moderado con intervalos fuertes del este y sureste, algo más intenso en cotas altas.

Recomendaciones sanitarias

Ante la llegada de la calima, las autoridades aconsejan mantener puertas y ventanas cerradas en momentos de mayor concentración, evitar el ejercicio físico intenso mientras dure el episodio y tener la medicación habitual a mano en caso de padecer una patología respiratoria.

Se recomienda evitar ser demasiado activo al aire libre y caminar en vez de correr, limitar las estancias en el exterior, reducir la ventilación de ambientes interiores y acudir al servicio de urgencias médicas en caso de sentir ahogos, falta de aire o tos profunda.

