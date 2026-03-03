Abierta la convocatoria de becas de la Fundación Romanillos: cómo solicitar las ayudas para el curso 2026-2027

La Fundación Romanillos ha anunciado la apertura de sus becas para el Curso 2026-2027, incluyendo el subsidio dirigido a estudiantes con pocos recursos económicos, y el Premio Enrique Rodríguez-Marín a la excelencia académica. Con un importe total de 250.000 euros, estas becas responden al objetivo de la fundación de promover la igualdad de oportunidades, y la integración social, educativa y laboral de los jóvenes.

Pese a estar ubicada en Barcelona, esta organización sin ánimo de lucro opera a nivel nacional, y todos los jóvenes madrileños que deseen beneficiarse de estas ayudas podrán solicitarlas desde el 3 de marzo de 2026 hasta el próximo 7 de abril de 2026. Las solicitudes deberán rellenarse online a través de la página web de la fundación , en castellano y en mayúsculas. Para ello, será necesario crear un usuario personal y aportar la documentación solicitada.

La Fundación defiende que una comunidad con un mayor nivel de educación es una comunidad más organizada y mucho más solidaria / Fundación Romanillos

Bajo la premisa de que la igualdad de oportunidades en el acceso a una educación de calidad supone no solo un beneficio para el individuo, sino también para la sociedad, la fundación establece que la cuantía por beca será la que el propio estudiante solicite o estime necesaria, previo estudio de las circunstancias económico-familiares y del expediente económico de los solicitantes, valorándose además la simultaneidad de los estudios con el trabajo.

¿Cuáles son los requisitos?

Los destinatarios de este subsidio deberán cursar estudios oficiales (públicos o privados) en centros españoles, en los niveles de Primaria, ESO, Bachillerato, FP o Grado Universitario. Aunque en un inicio no se plantea conceder becas a estudios postgrado, se estudiaran los casos de aquellos estudiantes que se hayan beneficiado de esta beca en estudios de primer y segundo ciclo y que lo merezcan a juicio del Patronato.

Al ser seleccionado como beneficiario, se concende el título de becario de la Fundación / Freepik

Además, no se deben superar los requisitos de renta familiar especificados en sus bases:

Familia de 1 miembro: 11.130 euros.

11.130 euros. Familia de 2 miembros: 24.800 euros.

24.800 euros. Familia de 3 miembros: 32.400 euros.

32.400 euros. Familia de 4 miembros: 38.370 euros.

38.370 euros. Familia de 5 miembros: 43.665 euros.

43.665 euros. Familia de 6 miembros: 48.515 euros.

48.515 euros. Familia de 7 miembros: 53.310 euros.

53.310 euros. Familia de 8 miembros: 57.950 euros.

A partir del octavo miembro, se sumarán 4.655 euros por cada nuevo miembro.

¿Puedo beneficiarme si ya la he obtenido en años anteriores?

En caso de haber sido beneficiario de la beca en años anteriores, será obligatoria la entrega de una memoria donde se recojan los resultados, el desarrollo del curso y las actividades realizadas, facilitando datos cualitativos y cuantitativos. Aunque sí se valorará el aprovechamiento académico y personal de la ayuda prestada, no será necesario un desglose exhaustivo de los gastos realizados. Esta memoria también será de obligada entrega en caso querer optar al Premio Enrique Rodríguez-Marín a la excelencia académica.

La Fundación Romanillos, con el fin de contribuir a hacer posible el principio de igualdad de oportunidades, promueve y apoya la integración social, educativa y laboral de jóvenes / Fundación Romanillos

Plazos y fecha de entrega

A principios del mes de julio de 2026 la Fundación Romanillos confeccionará la relación de aspirantes provisionalmente admitidos notificándoles por correo electrónico para solicitar el resto de documentación pertinente. Así, la concesión definitiva se aprobará una vez estudiada la documentación, y de nuevo, se notificará exclusivamente a los seleccionados.

La entrega de las becas se efectuará en dos plazos: el primer plazo (del 40%) a partir del 20 de noviembre de 2026, y el segundo plazo (del 60%) a partir del 20 de abril de 2027.

Premio Enrique Rodríguez-Marín

Con el fin de reconocer el esfuerzo y la dedicación de los alumnos, la Fundación Romanillos premiará al becario que finalice sus estudios con el mejor expediente académico del curso correspondiente (2026-2027). Para ello será necesario presentar el certificado oficial de estudios y la correspondiente memoria.

Se otorgarán en total tres premios y una mención especial según los estudios:

1.700 € para Estudios Universitarios

para Estudios Universitarios 1.200 € para Ciclos Formativos de Grado Superior

para Ciclos Formativos de Grado Superior 800 € para Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio

para Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio Mención especial a ESO

Los alumnos premiados serán notificados de la concesión del premio a partir del 15 de febrero de 2028 y recibirán un diploma acreditativo de la distinción obtenida en una gala presencial.