Ayuso cierra la puerta a reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid ante las demandas de Vox

Recupera Vox en Madrid sus escarceos con el PP esta vez a cuenta de una de sus clásicas reivindicaciones: la reducción del número de escaños de la Asamblea de Madrid, actualmente en 135. El Estatuto de Autonomía establece que la cámara esté formada por un diputado por cada 50.000 habitantes censados. Con el actual crecimiento de población, eso supondría, calcula la formación de ultraderecha, aumentar entre ocho y 10 el número de representantes en los próximos comicios, una cifra que no solo consideran se debería desestimar sino que habría que rebajar.

"Queremos recordarle a la señora Ayuso que el único compromiso que de verdad cerró con Vox fue, en el año 2022, reducir los diputados de la Asamblea de Madrid", ha señalado este mediodía el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna. "El Partido Popular, como ya no depende de nosotros, ha hecho caso omiso de su compromiso y se ha olvidado completamente del mismo, y se lo queremos recordar. Ese compromiso está ahí y nosotros se lo vamos a seguir recordando".

Asegura Henríquez de Luna que entonces, los dos partidos acordaron una reducción del número de diputados. En concreto, frente a la propuesta de Vox de dejarlos en poco más de la mitad de los actuales, se llegó al compromiso de que fueran 91. Pero tras las elecciones de 2023, en las que el PP ganó en la Comunidad de Madrid por mayoría absoluta, ese acuerdo, afirman los de Abascal, ha quedado relegado.

Al asunto se ha referido también el portavoz popular, Carlos Díaz-Pache, quien ha cerrado la puerta de momento a ese cambio y lo ha condicionado a un cambio de mayorías en las Cortes Generales. "No renunciamos a limitar el número de diputados porque es una idea nuestra, pero tendremos que hacerlo cuando en el Congreso de los Diputados haya una mayoría que nos ofrezca garantías", ha señalado. El portavoz popular, en cualquier caso no ha hablado de "reducir" sino de "limitar".

En la raíz del problema está el hecho de que recortar el número de escaños del hemiciclo de Entrevías obliga a modificar el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 10.2 establece que la Asamblea estará compuesta "por un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población". Y para reformar el Estatuto hace falta la aprobación no solo de la Asamblea madrileña sino también de las Cortes Generales mediante ley orgánica.

"Nosotros teníamos pensada una modificación del Estatuto de Autonomía que incluía una limitación del número de diputados, porque entendíamos que no debería crecer el número de diputados en esta Asamblea de manera infinita con la elevación del número de personas que viven aquí con nosotros", ha insistido Pache. "No pudimos hacerla porque esa reforma del Estatuto de Autonomía tiene que pasar por las Cortes Generales y no estamos dispuestos a que Bildu, a que Esquerra Republicana, a que Junts pudieran meter mano al Estatuto de Autonomía de los madrileños. Así que nosotros vamos a esperar a que haya una mayoría alternativa en el Congreso de los Diputados para poder llevar este estatuto con garantías".

En Vox, en cambio, persisten en que se alcanzó un acuerdo para la reducción y afirman que seguirán reclamándolo ante la imposibilidad de activarlo ellos mismos, pues proponer la reforma del Estatuto exige el voto de un tercio de la cámara y aprobarla, de dos tercios. Será, ha afirmado Henríquez de Luna, una de las "propuestas o exigencias de negociación" en el hipotético caso de que los resultados electorales de 2027 obligaran a ambos partidos a pactar gobierno.

Los grupos de izquierda, entretanto, rechazan la reducción o limitación del número de representantes. "Yo no entiendo qué problema hay en que si aumenta la población madrileña y, por lo tanto, el censo de empadronados en Madrid, los madrileños tengan la representación justa porque así está estipulado dentro de la Cámara", ha apuntado la portavoz socialista, Mar Espinar. "La política con mayúsculas requiere de trabajo y requiere de personas comprometidas".

"Desde Más Madrid queremos que se cumpla el Estatuto de Autonomía, ni más ni menos", ha zanjado por su parte la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot.