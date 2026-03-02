Viajar barato desde Madrid ya es posible con la nueva promoción de Ouigo: cuándo y cómo conseguir los billetes

Madrid es una de las grandes ciudades europeas y como no podría ser de otra forma, viajar desde la capital siempre es una buena opción: sencillo y con amplias conexiones a pocas horas en tren. Ahora, además, también puede ser barato: Ouigo, el operador de trenes de alta velocidad 'low cost' lanza una promoción de billetes desde nueve euros para viajar por toda España.

La operadora francesa ha establecido la validez de esta promoción entre todos los destinos desde el 3 de agosto hasta el 12 de diciembre de 2026, de esta forma incluye tanto el periodo vacacional de verano como el tramo final de año.

¿Cuándo comienza la venta?

La venta comenzará en la página web de Ouigo el próximo jueves, 5 de marzo. Para acceder antes a esta promoción se recomienda descargar la aplicación de Ouigo en un dispositivo móvil, ya que a través de la app se podrán comprar los billetes promocionales desde el 4 de marzo, un día antes que en la página web.

La oferta incluye cualquiera de las rutas en las que opera la compañía ferroviaria de Ouigo. Desde Madrid ofrece múltiples destinos, entre los que se encuentran la ciudad de Alicante, a través de una ruta que conecta Valladolid con la costa alicantina, con parada en Segovia. También Valencia con parada en Cuenca o Murcia con escalas en Albacete y Elche, entre otros tantos destinos como Córdoba, Sevilla o Málaga.

Compensación por retrasos

Ouigo ha informado que mantiene su política de compensación por retrasos, a diferencia de otras compañías como Iryo o Renfe que han suspendido las suyas de forma temporal, a causa de las limitaciones temporales de velocidad establecidas por Adif en los distintos tramos de la red ferroviaria.

La política de compensación por retrasos de la empresa se aplica a partir de los 30 minutos y le da a los clientes un vale de descuento para su próxima compra equivalente al 50% del valor del billete. A partir de la hora de retraso, reembolsa la mitad del coste del billete y a partir de la hora y media, se reembolsa el precio completo.

Otras tarifas especiales

Ouigo ofrece descuentos de todo tipo no solo para adultos, sino también para el público infantil. Según informan desde la compañía, los menores de entre 4 y 13 años cuentan con una tarifa fija de siete euros y los niños de hasta tres años pueden viajar de forma gratuita si van en los brazos de un adulto acompañante. También incluye descuentos por familia numerosa de categoría general del 20% y de categoría especial del 50% de descuento.

Así la compañía se establece de forma competitiva entre la elegida por las familias y por el resto de clientes. Si buscas viajar desde Madrid o a Madrid, es la oportunidad perfecta para planificar los desplazamientos de otoño y fin de año con antelación y, sobre todo, con bajo coste.