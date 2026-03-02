El tiempo primaveral en Madrid da un giro radical este martes: lluvias, polvo sahariano y bajada de temperaturas

Tras otro fin de semana en Madrid de tiempo primaveral prolongado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya lanza los primeros avisos que pronostican un giro radical en los primeros días de marzo: vuelta de las lluvias y llegada de polvo sahariano que alcanzará a la Comunidad de Madrid.

Vuelta de las precipitaciones

Ya es oficial y la Aemet lo tiene claro para la capital, las precipitaciones están de vuelta y marcarán el tiempo de toda la semana. Este martes, 3 de marzo comenzará con cielo cubierto que pasará a muy nuboso hasta llegar a las 12:00 horas, momento en el que se espera que comiencen las precipitaciones de lluvia escasa con tormenta. A partir de las 18:00 horas se espera que cesen las precipitaciones y el cielo se mantenga poco nuboso.

La predicción de la Aemet en la montaña es similar con un cielo marcado por intervalos nubosos con crecimiento de nubosidad de evolución, tendiendo a poco nuboso al final del día con probable calina. Las precipitaciones se esperan en forma de chubascos vespertinos con la cota de nieve en torno a los 2000 metros, sin descartar tormentas.

La Aemet llama especialmente la atención por la llegada de polvo sahariano que convertirá el agua en barro en caso de precipitaciones.

¿Bajarán las temperaturas?

Contra todo pronóstico este martes, 3 de marzo, los termómetros en la capital oscilarán entre los 17 grados de temperatura máxima y los 9 grados de temperatura mínima, por lo que aumentan respecto al día anterior y el viento soplará de suave a moderado.

En la Sierra se espera que las temperaturas mínimas se presenten sin cambios o en ligero ascenso y las máximas se mantendrán igual con posibles heladas débiles en las cumbres. En Guadarrama las temperaturas se situarán entre los 15 grados de máxima y los 6 grados de mínima y en Somosierra entre los 13 grados de máxima y los 3 grados de mínima. Aquí el viento soplará moderado del sureste y este.

El giro radical se comenzará a producir a lo largo de esta semana: el tiempo primaveral se pone en pausa hasta próximo aviso y se espera un desplome de temperaturas a lo largo de la semana.