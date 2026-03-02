DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Ministerio de Cultura organiza una visita guiada en Madrid por el Día de la Mujer: 100 años de historia fotográfica
El Instituto del Patrimonio Cultural de España abrirá las puertas de su fototeca para descubrir la figura femenina y la revolución de la fotografía en la sociedad
El Ministerio de Cultura ha anunciado a través de su cuenta oficial en la red social 'X' que la sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España en Madrid abrirá sus puertas el próximo 4 de marzo para una visita guiada extraordinaria. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, esta actividad plantea un recorrido a través de cien años de historia fotográfica a partir de los fondos conservados en la fototeca del IPCE.
Situado en la calle Pinto el Greco en Moncloa, la visita comenzará a las 12:00 horas e incluirá una breve presentación del edificio del IPCE y finalizará en la biblioteca, donde se mostrará una selección de obras consideradas de especial relevancia en relación con el ámbito femenino.
🔗 Actividad gratuita previa inscripción online. Aforo limitado.
📍 Sede del IPCE (Calle Pintor Greco nº4. Moncloa-Aravaca, 28040. Madrid)
🗓️ Miércoles 4 de marzo de 2026 a las 12:00 horas
La mujer como hilo conductor
Desde la aparición pública de la fotografía a mediados del siglo XIX, el retrato de la mujer ha ocupado un lugar destacado entre los géneros más practicados por el nuevo medio. La abundante producción iconográfica disponible muestra cómo, durante décadas, la representación femenina ha estado con frecuencia relegada al entorno familiar y definida en relación con figuras masculinas, adoptando papeles como madre, esposa o hija.
Invirtiendo esta práctica, a lo largo de la sesión se presentarán técnicas y procedimientos característicos de cada etapa, tomando la imagen de la mujer como hilo conductor para introducir al visitante en un momento en que la fotografía fue capaz de modificar los lenguajes visuales y la proyección social de una clase media en expansión.
Otras visitas guiadas a la sede
Con el objetivo de dar a conocer las instalaciones y el trabajo de los profesionales que integran el equipo técnico del IPCE, su sede en Madrid propone a su vez un programa de visitas guiadas dirigidas a diferentes grupos y sectores con una duración de 90 minutos y un máximo de 20 personas por sesión.
Visitas de Grupos de Carácter Profesional
Estas visitas destinadas a grupos provenientes de instituciones, centros de educación superior y profesionales en activo relacionados con las áreas de actividad del Instituto, tienen lugar todos los jueves del año a las 10 de la mañana. En ellas, es posible realizar un itinerario adaptado a las preferencias o perfil profesional del colectivo, seleccionando uno de los siguientes recorridos:
- Visita arquitectónica.
- Visita de conservación/restauración.
- Visita de investigación aplicada al patrimonio cultural.
- Visita mixta de conservación/restauración e investigación.
Visitas dirigidas al Público General
Destinadas a un público general interesado en las funciones y tareas que desempeña el Instituto, estas visitas permiten conocer la sede del Instituto y acercarse a su actividad a través de un recorrido general por las áreas y servicios que lo conforman. Tienen lugar todos los jueves del año a las 12 de la mañana.
Visitas especializadas al archivo IPCE
Con una duración de 60 minutos, este recorrido especializado tiene lugar el último miércoles de cada mes a las 12 de la mañana. La visita se centra en descubrir la historia y los fondos de un Archivo que se ha convertido en imprescindible para la salvaguarda del Patrimonio Histórico Español del siglo XX.
