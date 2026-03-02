El precio de la vivienda de segunda mano en Madrid sube un 16,7% interanual y alcanza los 5.297 euros por metro cuadrado

El precio de la vivienda de segunda mano en la Comunidad de Madrid registra una subida del 16,7 por ciento interanual en febrero hasta alcanzar los 5.297 euros por metro cuadrado, según los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Este incremento supone el mes número 27 con alzas continuadas superiores al 10% en la Comunidad de Madrid, donde una casa promedio de 80 metros cuadrados cuesta ahora 423.726 euros frente a los 363.105 euros que los propietarios pedían por un piso de las mismas características y dimensiones en febrero de 2025, lo que arroja una diferencia de 60.621 euros.

La directora de estudios de Fotocasa, María Matos, asegura en un comunicado que existe "una situación de mercado extremadamente compleja, donde la altísima demanda, tanto nacional como internacional, presiona sobre una oferta que es incapaz de regenerarse al mismo ritmo" para dar una respuesta efectiva a todas las personas que desean adquirir un inmueble en Madrid.

En el conjunto del país, las diecisiete comunidades autónomas registran encarecimientos interanuales y doce de ellas presentan alzas superiores al 10%, mientras que Baleares y la Comunidad de Madrid lideran la lista de territorios más caros de España al superar por primera vez la barrera de los 5.000 euros por cada metro cuadrado de superficie.

Ciempozuelos y Humanes, las principales subidas

De los 27 municipios madrileños analizados por el portal inmobiliario el coste medio de las viviendas de segunda mano sube en todos y en once de ellos experimentan fuertes encarecimientos interanuales por encima del 20 por ciento, con Ciempozuelos como el caso más extremo, con el 32,1 por ciento, seguido de Humanes de Madrid (26,4 por ciento) y Getafe (25,5 por ciento). Dentro de la región, las ciudades con los precios más altos por metro cuadrado son Madrid capital con 6.585 euros y Pozuelo de Alarcón con 5.637 euros y Majadahonda con 5.117 euros, seguidas de Boadilla del Monte, Las Rozas y Alcobendas que también rebasan la cota de los 4.000 euros.

Noticias relacionadas

En la capital, veinte distritos muestran subidas de precios en su variación interanual con destacados aumentos en zonas como Usera que crece un 32,9%, Ciudad Lineal con un 25,1% y Puente de Vallecas con un 24,4%, mientras que Hortaleza apenas registra una variación del 0,2%. Los distritos de Salamanca y Chamberí se posicionan como los más caros con precios superiores a los 9.000 euros por metro cuadrado, mientras que los precios asequibles son Villaverde con 2.794 euros, Puente de Vallecas con 3.177 euros y Usera con 3.570 euros por metro cuadrado.