De un portulano del XVI a impresos clandestinos: la Biblioteca Nacional incorpora 625 piezas en 2025 por 484.170 euros

La Biblioteca Nacional de España (BNE) reforzó sus colecciones durante 2025 con la incorporación de 625 piezas, cuyo valor conjunto asciende a 484.170,75 euros. La institución actualiza cada año el patrimonio bibliográfico y documental que custodia con el propósito de completar fondos, garantizar su preservación y facilitar su difusión. A las colecciones ya existentes se añaden tanto compras realizadas con presupuesto propio como adquisiciones del Ministerio de Cultura destinadas a la BNE.

Con cargo a sus presupuestos, la BNE adquirió en 2025 466 documentos por un importe de 186.175 euros, entre los que destacan obras únicas o de extrema rareza, con muy pocos ejemplares localizados. Uno de los ingresos más significativos es un conjunto documental de los hermanos Álvarez Quintero, integrado por 36 obras manuscritas autógrafas, ocho mecanografiadas y 15 dibujos originales a plumilla realizados por los propios autores, además de 32 obras originales de otros escritores coetáneos. Este material abre nuevas vías de estudio para investigadores y especialistas en su producción.

Fachada de la Biblioteca Nacional. / EUROPA PRESS

También sobresale una colección compuesta por 291 publicaciones eróticas españolas del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX que, debido a su contenido, circularon de forma clandestina. Se trata de ejemplares singulares y poco frecuentes, de notable interés para el patrimonio bibliográfico. En el ámbito de los impresos antiguos, la BNE amplió su fondo de incunables con una edición de las Orationes de Marco Tulio Cicerón, en una encuadernación española de estilo mudéjar. La pieza destaca por ser, según los registros consultados, el único ejemplar conocido en bibliotecas públicas españolas.

A estas adquisiciones se suma el mapa mural de Paolo Petrini, La Spagna divisa nei suoi Regni (1704): una obra cartográfica en cuatro hojas que recorre con detalle la geografía de la Península —ríos, relieves, ciudades y divisiones territoriales—, y que resulta poco común por proceder de un cartógrafo extranjero que representó España. De especial interés para el estudio de la Ilustración y en relación con el cartógrafo Tomás López, la BNE adquirió además 60 documentos sobre Salamanca y su entorno (cartas, descripciones y mapas) fechados entre 1765 y 1797.

169 piezas del Ministerio de Cultura

Por su parte, el Ministerio de Cultura incorporó 159 piezas para las colecciones de la BNE, por un total de 297.995,75 euros. Entre los fondos más sobresalientes figura un portulano del Mediterráneo fechado entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Es una carta manuscrita sobre pergamino (vitela), iluminada con predominio de verdes, rojos, azules y sepias. Aunque anónima y sin fecha explícita, presenta rasgos vinculables a la familia Oliva, relevante linaje de cartógrafos de origen mallorquín. De igual modo, se incorporó un volumen excepcional —sin otras copias localizadas— formado por un impreso y nueve textos manuscritos datados entre 1649 y 1650, que recogen la polémica entre Vicente Mut Armengol y un astrónomo próximo al círculo de Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, condestable de Castilla, en torno a las tablas alfonsíes, el trabajo científico impulsado por Alfonso X el Sabio que tuvo vigencia en Europa durante siglos.

Con cargo a sus presupuestos, la BNE adquirió en 2025 466 documentos por un importe de 186.175 euros. / ALBERTO MARTÍN

Otro ingreso destacado es la primera edición de Naufragio, y peregrinacion, de Pedro Gobeo de Vitoria, natural de Sevilla, escrito por el mismo (Sevilla, en casa de Clemente Hidalgo, 1610), un testimonio singular de literatura virreinal del que no se conserva ningún ejemplar en colecciones españolas, según la información disponible. Finalmente, la BNE recibió un manuscrito en francés firmado por Pierre Neveu, Journal ou description du combat donne entre les francais et les espagnols en Riviere de la Caraque le mois de Juin 1808, que relata un enfrentamiento entre españoles y franceses ocurrido en Cádiz al inicio de la Guerra de la Independencia. No se han localizado otras copias ni una edición impresa que recoja este mismo texto.