NUEVA OFICINA
Podemos Parla ofrecerá asesoramiento gratuito en trámites de extranjería, SEPE y servicios sociales
Ubicada en la Avenida de la Escuela Pública, la oficina atenderá todos los miércoles sin cita previa para facilitar el empadronamiento y el acceso al IMV
Europa Press
Podemos Parla abrirá este miércoles la Oficina de Derechos de la Ciudadanía, un servicio gratuito diseñado para garantizar el acceso a derechos sociales, administrativos y de regularización para todos los vecinos del municipio.
La iniciativa surge como respuesta a los problemas cotidianos que enfrentan los ciudadanos de Parla, como largas esperas para citas administrativas, procedimientos digitales complejos, falta de información clara y costes elevados de gestorías privadas, que muchas familias no pueden asumir.
Servicios gratuitos de la oficina
La oficina ofrecerá información y acompañamiento en trámites esenciales, incluyendo:
- Regularización administrativa
- Empadronamientos
- Solicitud de citas en administraciones públicas, incluido el SEPE y Servicios Sociales
- Obtención de la tarjeta sanitaria y certificado digital
- Información sobre tasa de basuras, Ingreso Mínimo Vital y otros derechos fundamentales
Apoyo a personas vulnerables
Podemos Parla destaca que estas barreras afectan especialmente a personas en situación de vulnerabilidad, migrantes, mayores y vecinos con menos recursos.
Además de la atención individual, la oficina realizará talleres colectivos mensuales para compartir herramientas prácticas, resolver dudas frecuentes y fortalecer la organización comunitaria. Desde Podemos Parla enfatizan que la oficina no busca ser un espacio asistencialista, sino una herramienta colectiva para empoderar a la ciudadanía y garantizar el ejercicio de sus derechos.
La Oficina de Derechos de la Ciudadanía estará abierta todos los miércoles de 19:00 a 21:00 horas en la sede de Podemos Parla, ubicada en Avenida de la Escuela Pública, 1 posterior. La atención será gratuita y sin necesidad de cita previa.
