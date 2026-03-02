La plantilla de limpieza del Hospital de Getafe se moviliza para denunciar "impagos" y "sobrecarga de trabajo"

La plantilla de limpieza del Hospital Universitario de Getafe ha convocado seis jornadas de movilización en marzo que arrancan este martes día 3 para denunciar "los reiterados impagos e incumplimientos laborales por parte de la empresa concesionaria", Óptima Facility, responsable del servicio en el centro sanitario.

En concreto, las concentraciones se celebrarán en la puerta principal del hospital, en horario de 11.00 a 11.30 horas, los martes y jueves desde el día 3 hasta el 19, ha informado el sindicato CC.OO. Madrid en un comunicado.

CC.OO. Madrid ha explicado que la plantilla denuncia una situación que califican de "crítica" y que, aseguran, "afecta tanto a sus condiciones laborales como a la calidad del servicio prestado en un centro público de referencia en el sur de la Comunidad de Madrid".

Entre los principales motivos del conflicto han citado "los impagos salariales que arrastra la plantilla desde hace meses". Según ha explicado el sindicato, la deuda acumulada estaría comprometiendo la estabilidad económica de numerosas familias.

A ello se suma, según la organización sindical, la falta de personal. Según expone el sindicato, los trabajadores denuncian que no se están cubriendo las bajas por Incapacidad Temporal (IT), jubilaciones ni otras vacantes, lo que estaría generando "una sobrecarga de trabajo inasumible".

Asimismo, desde CC.OO. han indicado que la plantilla denuncia también el presunto incumplimiento del convenio colectivo específico del centro de trabajo, "con recortes en derechos adquiridos, y una falta de transparencia por parte de la dirección de la empresa".

Los trabajadores también censuran "una opacidad informativa y un bloqueo en la comunicación" ya que la dirección de la empresa concesionaria "ni facilita la documentación laboral, ni mantiene una comunicación fluida con la representación sindical de la plantilla".

"No podemos permitir que se preste un servicio esencial en un hospital público a costa de la salud y el salario de quienes lo mantienen limpio. Exigimos que la empresa cumpla con sus obligaciones de inmediato", ha indicado el secretario de Acción Sindical de CC.OO. del Hábitat Madrid, César Pulido.

Desde la organización sindical han recordado además que, por el momento, "no consta respuesta pública de la empresa concesionaria sobre las reclamaciones planteadas". Las movilizaciones previstas para marzo buscan visibilizar el conflicto y presionar para que se regularice la situación laboral de la plantilla encargada de la limpieza del centro hospitalario.