SORTEOS
Móstoles, Ciudad Europea del Deporte 2026, protagoniza el cupón de la ONCE del martes 3 de marzo
La promoción del deporte base y de élite, junto a la alta participación ciudadana, han sido claves para que Móstoles sea Ciudad Europea del Deporte 2026, según el Ayuntamiento
EFE
Móstoles será protagonista del cupón de la ONCE del sorteo de mañana martes 3 de marzo con motivo de su nombramiento como Ciudad Europea del Deporte 2026, una iniciativa que "permitirá proyectar al resto de España la imagen de la ciudad".
"Que el cupón del 3 de marzo lleve el nombre de Móstoles es mucho más que un gesto simbólico. Es una forma de proyectar al resto de España la imagen de una ciudad como Móstoles que cree en el deporte como camino hacia una sociedad más saludable, más inclusiva y más humana", ha destacado el alcalde Manuel Bautista.
El regidor mostoleño ha hecho hincapié en que este martes este reconocimiento a nivel internacional, otorgado por la asociación ACES Europa, "estará presente en los cinco millones de cupones de la ONCE que se comercializarán por los más de 20.700 vendedores de la organización". "Cinco millones de cupones difundirán este reconocimiento, que no es casualidad. Es el resultado de mucho trabajo, planificación y, sobre todo, de una convicción firme: el deporte no es solo actividad física, también es salud, valores y calidad de vida", ha insistido el alcalde en la presentación.
La localidad de Móstoles fue distinguida hace unos meses como Ciudad Europea del Deporte 2026 por, entre otras cosas, la inversión pública municipal continuada en sus instalaciones desde el año 2023 o la alta participación ciudadana en todas las edades en las distintas actividades deportivas. También se valoró la promoción del deporte para la salud, la inclusión y la igualdad; el fomento del deporte base y de élite a través de clubes locales y la organización de eventos deportivos de impacto regional y nacional.
- La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas
- Fito Cabrales, conquistado por un restaurante gallego de un pueblo de Toledo: menú de 12 euros por persona
- El polémico 'influencer' Ceciarmy 'estrella' un Ferrari en una conocida discoteca de Madrid y las redes descubren que era un montaje
- El mejor parque de Madrid para disfrutar del espectáculo natural más bonito de la primavera: los almendros en flor ya florecen en la capital
- El Ministerio de Transportes aprueba la reforma de la A-3 en Madrid con una inversión de 540,8 millones de euros
- Privado, laico y centrado en el desarrollo de las inteligencias: así es el colegio madrileño en el que estudió Ana Obregón
- El Círculo de Bellas Artes celebra cien años de historia con una exposición en la sala Goya
- El río Tajo volverá a ser lo que era en solo cuatro meses: el concejal nos detalla todas las actuaciones