La Línea 3, columna vertebral del sur de Madrid, celebra 75 años de su ampliación entre Delicias y Legazpi

A pocos días del inicio de la Guerra Civil, el 9 de agosto de 1936, una pequeña sección de vías que conectaba la Puerta del Sol con Embajadores abrió sus puertas al público. Este primer tramo de la que sería la tercera línea del Metro de Madrid, marcaría el inicio de varias ampliaciones en 1941, pero no sería hasta el 2 de marzo de 1951 que la línea extendería su recorrido entre Delicias y Legazpi.

Hoy, cuando se cumplen 75 años desde la construcción de esta ampliación, el Metro de Madrid celebra este hito histórico en su cuenta oficial de la red social 'X'. "¡Estamos de cumpleaños!", así puede leerse en la publicación que la red de transportes ha compartido esta mañana, y que, para deleite de sus seguidores (y de cualquier amante de la historia), estaba acompañada de una fotografía de archivo de las obras.

La Línea 3 de metro y sus ampliaciones

Conocida por su característico color amarillo, la Línea 3 del Metro de Madrid es una de las más antiguas de la capital. Inaugurada pocos días después del inicio de la Guerra Civil, su recorrido de poco más de 20 kilómetros, que en ese momento conectaba Sol, Lavapiés y Embajadores, llegó incluso a servir de refugio para los madrileños ante los bombardeos de la aviación fascista.

Los andenes del Metro de Madrid usados como refugio durante la Guerra Civil (1936-1939) / Blog Momentos del Pasado

En 1941, la línea fue prolongada hacia el Norte hasta Argüelles, y por el Sur hasta Delicias, añadiendo junto con la reciente construcción de la línea 4 entre Argüelles y Goya, 6,6 kilómetros nuevos a la red. Ya en 1951, la línea 3 ampliaría su recorrido con los 700 metros que conectarían Delicias y Legazpi.

Anuncio en prensa de puesta en servicio de L3. Fecha: 10 de agosto de 1936 / Metro de Madrid

Aunque hubo que esperar casi 50 años, la década de los 2000 marcaría un punto de inflexión en las infraestructuras de esta línea, ya que traería consigo una remodelación completa. Aumentando la longitud de los andenes de 60 a 90 metros, la línea 3 pudo permitir la entrada a trenes de seis coches, además de mejorar la accesibilidad en todas sus estaciones.

Fabricación de coches de la serie 2000 en los talleres de CAF de Zaragoza / Archivo Euskotren/Museo Vasco del Ferrocarril

Una columna vertebral esencial para el sur

Con la gran reforma que unificó la línea desde Villaverde Alto hasta Moncloa en 2007, la línea 3 se convirtió en la columna vertebral esencial del sur de Madrid. Este título se vio reforzado este pasado 2025, con la ampliación a El Casar, que conectó la línea 3 con la línea 12 de MetroSur y con la C-3 en Getafe, haciendo posible llegar desde este municipio a la Puerta del Sol en menos de 30 minutos.

Estación de la línea 3 en El Casar los primeros días tras su inauguración / EFE

La tercera red más extensa de Europa

Hoy en día, con casi 300 kilómetros y 303 paradas, la red del metro de Madrid se sitúa como la tercera más extensa de Europa, y aunque estos datos reflejan una media de casi tres kilómetros al año, la realidad es que su construcción no ha sido constante. Así, en la década de 1950, la única ampliación registrada son, precisamente estos 700 metros que conectaron las dos estaciones de la Línea 3, y que cumplen tal día como hoy, 75 años de historia.