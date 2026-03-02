Un menor resulta gravemente herido tras ser atropellado por un autobús urbano en Villaverde

Un niño de 14 años resultó gravemente herido este lunes después de ser atropellado por un autobús urbano en Madrid, en un incidente ocurrido en la avenida de Los Rosales, en el distrito de Villaverde.

El accidente se ha producido poco antes de las 18 horas y el joven ha sido auxiliado en un primer momento por una enfermera de Samur-Protección Civil que se encontraba en el lugar en el momento del siniestro.

A su llegada, los sanitarios de Samur-PC han atendido al menor, que presentaba un traumatismo craneoencefálico. Tras ser intubado y estabilizado, se ha procedido a su trasladado al Hospital Universitario 12 de Octubre en estado grave.

Agentes de la Policía Municipal han escoltado el convoy sanitario para facilitar su llegada al centro hospitalario. Además, se hace cargo del atestado e investiga lo sucedido.