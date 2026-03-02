Madrid celebrará la Semana de la Moda en 11 días y premiará a Juan Vidal y Johanna Ortiz

Madrid va a celebrar del 12 al 22 de marzo la Semana de la Moda, que por primera vez se extenderá durante 11 días consecutivos y reunirá a más de 30 diseñadores en una edición que contará con la entrega de los premios a Juan Vidal y a la diseñadora internacional invitada Johanna Ortiz. Así lo ha anunciado este lunes la delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, en la presentación de la Semana en la Forbes House y ha subrayado que esta cita con la moda "no es solo un evento, sino una estrategia de ciudad".

Durante la Cena Oficial de apertura se entregarán tres galardones principales: el Premio MBFWM a Diseñador Nacional, otorgado al diseñador español Juan Vidal, que reconoce su trayectoria y su contribución a expandir la identidad estética del diseño español. La pasarela organizada por IFEMA MADRID con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, se prepara para una nueva edición marcada por la evolución de su ecosistema creativo y por una firme apuesta por el reconocimiento del talento en todas sus etapas. Esta próxima convocatoria, que se celebrará entre el 17 y el 22 de marzo, acogerá las propuestas de 40 creadores divididos en cinco jornadas, que tendrán lugar en el Palacio de Cibeles, el Palacio de Fernán Núñez y el pabellón 14.1 de IFEMA MADRID.

Con un renovado sistema de premios que refuerza el papel de la pasarela como motor cultural, económico y estético, MBFWMadrid subraya su misión de impulsar tanto a los diseñadores consagrados como a la nueva generación que define el futuro de la moda española. “Desde el Ayuntamiento se da continuidad, así, a una apuesta por fundir la vanguardia creativa con el patrimonio cultural de la capital, mostrando al mundo los escenarios más icónicos de Madrid, lugares vivos que se disfrutan y acogen grandes eventos de proyección internacional, permitiéndonos afianzar el posicionamiento global de la capital, impulsar la industria creativa y consolidar la moda como un sector muy relevante de la marca ciudad”, ha señalado Engracia Hidalgo, delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, durante la presentación.

Imagen de la presentación de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. / Agencias

Premios redefinidos

Por su parte, Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de IFEMA MADRID, ha puesto de manifiesto que "en esta edición, de la mano de la dirección y dirección creativa del certamen y nuestros patrocinadores e instituciones, hemos redefinido los premios para convertirlos en una verdadera declaración de intenciones: no solo celebran la creatividad, sino que sostienen y proyectan la industria. Cada reconocimiento forma parte de una estructura pensada para generar impacto, fortalecer alianzas con patrocinadores e instituciones y respaldar, de manera tangible, el talento que impulsa la moda española dentro y fuera de nuestras fronteras”.

Juan Duyos, presidente de ACME, ha remarcado el agradecimiento a los diseñadores por formar parte de esta edición de la Semana de la Moda de Madrid y a MBFWMadrid por su aportación al sector de la moda de autor en España. La semana comenzará entregando dos galardones para destacar la capacidad del talento. Premio MBFWM a Diseñador Nacional, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid, para Juan Vidal, que reconoce una trayectoria que ha contribuido a expandir la identidad estética del diseño español y a elevar su presencia en el imaginario global y Premio MBFWM a Diseñador Internacional, concedido por el Ayuntamiento de Madrid, a Johanna Ortiz, celebra la visión de quien ha llevado la moda más allá de sus fronteras, integrando cultura, innovación y sensibilidad para conectar con nuevas audiencias.

El cierre de la próxima edición de MBFWMadrid será también momento de celebración, con una fiesta tras la finalización de los desfiles de los diseñadores consagrados, y en la que se entregarán cuatro galardones que premian la narrativa, la presencia escénica y el poder visual de la moda. Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección, otorgado por Mercedes-Benz; Premio MBFWM a la Mejor Modelo x NARS, otorgado por NARS; Premio NARS al Mejor Maquillador, un homenaje a la excelencia técnica y creativa del maquillaje de pasarela, otorgado por NARS y Premios EGO: dos décadas impulsando el futuro del diseño. En el marco de la celebración del 20º aniversario de EGO, la plataforma, que esta edición cuenta como patrocinador principal con la Comunidad de Madrid, introduce una estructura renovada de premios orientada a reconocer la experimentación, la sostenibilidad, la innovación material y la proyección internacional del nuevo talento.