Madrid se prepara para recibir a Tini en su 'FUTTTURA Tour': fechas y cómo conseguir las entradas

Madrid se prepara para recibir a una de las grandes estrellas de la música en español. La cantante argentina Tini ha anunciado fechas en España dentro de su gira 'FUTTTURA Tour', entre las que destacan dos citas en plena capital a principios del próximo año 2027.

Dos noches en Madrid

La gira inició en el año 2025 en Argentina, donde ya ha llenado hasta en nueve ocasiones el estadio Tecnópolis, y este 2026 acaba de pasar por Chile y Uruguay. Durante los próximos meses su show continuará recorriendo los grandes estadios de Latinoamérica con una gran noticia para sus seguidores de España: la artista ha planificado seis conciertos entre Barcelona, Valencia y, por supuesto, Madrid.

Martina Stoessel, más conocida como Tini, vuelve a la capital tras el éxito en sus anteriores visitas en una nueva cita en el Movistar Arena. La gira más importante de su carrera hasta la fecha dará comienzo por todo lo alto en España a principios del próximo año 2027 con dos conciertos los días 26 y 27 de enero en Madrid, tras pasar primero por Valencia y Barcelona.

'Futtura Tour' aterriza en Madrid / Movistar Arena

Consigue así las entradas

Tini tiene un gran público en Madrid y ya lo demostró en su último paso por la ciudad, en el año 2023, en el que se marcó un 'sold out'. Por esta razón habrá que ser rápido para no perder la oportunidad de vivir esta experiencia inigualable. Las entradas para los seis conciertos se podrán conseguir en preventa este miércoles 4 de marzo a partir de las 12:00 horas.

Para entrar en el proceso de preventa de entradas, hay que rellenar este formulario de Ticketmaster para tener acceso exclusivo anticipado, ya que la venta general arrancará este mismo día, pero a las 17:00 horas también en la página web oficial de Ticketmaster en la que cada usuario podrá comprar un máximo de seis entradas.

El fenómeno internacional que aterriza en Madrid

Esta gira mundial llega después del lanzamiento de su último álbum en el año 2024, 'Un mechón de pelo', un trabajo que ha marcado una nueva etapa artística dentro de su trayectoria y que le ha impulsado a consolidarse todavía más como una de las voces más reconocidas del pop en la actualidad.

'Pa' o 'Buenos Aires' son algunos de los temas que repasará la artista en sus conciertos, entre muchas de sus otras canciones icónicas. Su música y talento no conoce de fronteras ni límites y así lo ha demostrado en una de sus últimas colaboraciones, 'We pray' junto a la banda británica más grande del siglo XXI, Coldplay.

Habrá que ser rápido para poder vivir una de las dos noches más esperadas del año 2027 en Madrid, en las que aspira a repetir el éxito absoluto de su última gira.