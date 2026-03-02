VIVIENDA
De Getafe a Colmenar Viejo: estos son los municipios con viviendas de alquiler a precio asequible del Plan VIVE de Madrid
La Comunidad de Madrid impulsa el Plan VIVE, que ya ha multiplicado por cuatro la construcción de viviendas de alquiler asequible, con nuevas promociones en municipios como Alcobendas y Aranjuez
Frente a una de las problemáticas actuales en la Comunidad de Madrid, el gobierno autonómico ha elaborado el Plan VIVE como una de las apuestas para aumentar la oferta de viviendas en la región. Mediante una colaboración público-privada se ha puesto suelo público en propiedad de la Administración para que se construyan edificios y gestionen el alquiler.
Estas promociones son una de las opciones elegidas por muchos destinatarios como jóvenes, mayores y otros colectivos que presentan dificultades para tener acceso a la vivienda. Este proyecto ya ha permitido multiplicar por cuatro la capacidad de construcción de vivienda de alquiler a precio asequible, según informan desde la Comunidad de Madrid.
El Plan VIVE se ha repartido por varias localidades de la región, tanto al norte, sur, este y oeste, entre los que destacan algunos municipios como Colmenar Viejo, Getafe, Tres Cantos o San Sebastián de los Reyes.
Estos son los municipios de Plan VIVE
Son once las localidades dentro del Plan VIVE, entre ellas:
- Alcalá de Henares - Número de viviendas: 736. Ubicación: Espartales Norte
- Alcorcón - Número de viviendas: 822. Ubicación: Ensanche Sur
- Colmenar Viejo - Número de viviendas: 915. Ubicación: avda. Cristóbal Colón; c/ Estación de Chamartín; avda. de la Tejera; c/ Francisco Revellés; c/ Américo Vespucio
- Getafe - Número de viviendas: 864. Ubicación: Buenavista y Los Molinos
- Madrid - Número de viviendas: 1.579. Ubicación: Valdebebas y Los Ahijones
- Móstoles - Número de viviendas: 737. Ubicación: Móstoles Sur
- Navalcarnero - Número de viviendas: 425 Ubicación: avda. Mari-Martín y c/ de los Bueyes
- San Sebastián de los Reyes - Número de viviendas: 568. Ubicación: c/ Hoces del Duratón y avda. Arribes del Duero
- Torrejón de Ardoz - Número de viviendas: 137. Ubicación: c/ Desmond Tutu
- Torrelodones - Número de viviendas: 170. Ubicación: c/ Prado de la Virgen
- Tres Cantos - Número de viviendas: 743. Ubicación: avda. de Juan Pablo II y c/ Letonia
Los próximos municipios dentro del Plan VIVE
Ya se han entregado 5.175 viviendas dentro del Plan VIVE dentro de estos municipios, pero eso no es todo. La lista se encuentra en ampliación, ya que algunos municipios cuentan ya con promociones en fase de licitación o construcción. A esta larga lista se unirán los siguientes:
- Alcobendas - Número de viviendas: 750. Ubicación: avda. Olímpica y avda. Camilo José Cela
- Aranjuez - Número de viviendas: 400. Ubicación: avda. Memorial Paz de Hiroshima
- Arganda del Rey - Número de viviendas: 210. Ubicación: avda. Lisboa
- Arroyomolinos - Número de viviendas: 365. Ubicación: El Rellano y La Rinconada
- Boadilla del Monte - Número de viviendas: 524. Ubicación: c/ Fray Junípero Sierra
- Daganzo de Arriba - Número de viviendas: 174. Ubicación: c/ Carmen Amaya.
- Humanes de Madrid - Número de viviendas: 50. Ubicación: c/ Don Fausto Ruiza
- Loeches - Número de viviendas: 295. Ubicación: c/ Almendro
- Moralzarzal - Número de viviendas: 80. Ubicación: c/ Hachazuelas y camino de Alpedrete
- Pinto - Número de viviendas: 422. Ubicación: c/ Isaac Albéniz
- Torrejón de la Calzada - Número de viviendas: 142. Ubicación: c/ Manuel Fraga Iribarne y c/ Río Guadiana
- Torrejón de Velasco - Número de viviendas: 38. Ubicación: c/ Carmen Tagle
- Valdemoro - Número de viviendas: 150. Ubicación: c/ Agustina de Aragón.
- Velilla de San Antonio - Número de viviendas: 152. Ubicación: c/ Nicosia
- Villalbilla - Número de viviendas: 226. Ubicación: c/Infante Don Juan Manuel
