De Getafe a Colmenar Viejo: estos son los municipios con viviendas de alquiler a precio asequible del Plan VIVE de Madrid

Frente a una de las problemáticas actuales en la Comunidad de Madrid, el gobierno autonómico ha elaborado el Plan VIVE como una de las apuestas para aumentar la oferta de viviendas en la región. Mediante una colaboración público-privada se ha puesto suelo público en propiedad de la Administración para que se construyan edificios y gestionen el alquiler.

Estas promociones son una de las opciones elegidas por muchos destinatarios como jóvenes, mayores y otros colectivos que presentan dificultades para tener acceso a la vivienda. Este proyecto ya ha permitido multiplicar por cuatro la capacidad de construcción de vivienda de alquiler a precio asequible, según informan desde la Comunidad de Madrid.

El Plan VIVE se ha repartido por varias localidades de la región, tanto al norte, sur, este y oeste, entre los que destacan algunos municipios como Colmenar Viejo, Getafe, Tres Cantos o San Sebastián de los Reyes.

Estos son los municipios de Plan VIVE

Son once las localidades dentro del Plan VIVE, entre ellas:

Alcalá de Henares - Número de viviendas: 736. Ubicación: Espartales Norte

Número de viviendas: Ubicación: Espartales Norte Alcorcón - Número de viviendas: 822 . Ubicación: Ensanche Sur

Número de viviendas: 822 Ubicación: Ensanche Sur Colmenar Viejo - Número de viviendas: 915 . Ubicación: avda. Cristóbal Colón; c/ Estación de Chamartín; avda. de la Tejera; c/ Francisco Revellés; c/ Américo Vespucio

Número de viviendas: . Ubicación: avda. Cristóbal Colón; c/ Estación de Chamartín; avda. de la Tejera; c/ Francisco Revellés; c/ Américo Vespucio Getafe - Número de viviendas: 864. Ubicación: Buenavista y Los Molinos

Número de viviendas: Ubicación: Buenavista y Los Molinos Madrid - Número de viviendas: 1.579. Ubicación: Valdebebas y Los Ahijones

Número de viviendas: Ubicación: Valdebebas y Los Ahijones Móstoles - Número de viviendas: 737. Ubicación: Móstoles Sur

Número de viviendas: Ubicación: Móstoles Sur Navalcarnero - Número de viviendas: 425 Ubicación: avda. Mari-Martín y c/ de los Bueyes

Número de viviendas: Ubicación: avda. Mari-Martín y c/ de los Bueyes San Sebastián de los Reyes - Número de viviendas: 568. Ubicación: c/ Hoces del Duratón y avda. Arribes del Duero

Número de viviendas: Ubicación: c/ Hoces del Duratón y avda. Arribes del Duero Torrejón de Ardoz - Número de viviendas: 137. Ubicación: c/ Desmond Tutu

Número de viviendas: Ubicación: c/ Desmond Tutu Torrelodones - Número de viviendas: 170. Ubicación: c/ Prado de la Virgen

Número de viviendas: Ubicación: c/ Prado de la Virgen Tres Cantos - Número de viviendas: 743. Ubicación: avda. de Juan Pablo II y c/ Letonia

Los próximos municipios dentro del Plan VIVE

Ya se han entregado 5.175 viviendas dentro del Plan VIVE dentro de estos municipios, pero eso no es todo. La lista se encuentra en ampliación, ya que algunos municipios cuentan ya con promociones en fase de licitación o construcción. A esta larga lista se unirán los siguientes: