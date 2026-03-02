Madrid desarrolla una plataforma tecnológica para unificar el uso de datos genéticos de los pacientes con fondos europeos

Con el plazo para ejecutar los fondos europeos Next Generation a vencer el próximo julio, la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid acelera para tener listos antes de verano numerosos proyectos a financiar por este programa, muchos de ellos en el ámbito de la salud. Recientemente, desde el departamento que dirige Miguel López-Valverde se informaba de la próxima puesta en marcha de un plan para la telemonitorización de pacientes a domicilio a través de dispositivos basados en la tecnología IoT (internet de las cosas) o de la iniciativa Red Únicas, para favorecer la atención virtual a niños con enfermedades poco comunes.

De la misma forma, se trabaja para tener lista en los próximos meses una plataforma tecnológica que asista al Centro Madrileño de Análisis Genómico (CMAG). Lo que permitirá será unificar el uso de los datos genéticos de los pacientes con objeto de agilizar y mejorar la precisión de los diagnósticos. En otras palabras, que toda la información introducida por los profesionales sanitarios siga los mismos criterios y aunar todos los estudios genómicos de la Comunidad de Madrid.

El sistema se integrará en el proyecto SIGenES (Sistema de Información Genómica del Sistema Nacional de Salud), de forma que la información de pruebas genéticas, siempre bajo criterios de confidencialidad y protección de datos, se insiste desde la consejería, se pueda compartir entre comunidades autónomas o con el Ministerio de Sanidad. Se amplía así la posibilidad de identificar variantes genéticas que ayuden a diagnosticar enfermedades o elegir tratamientos.

En la Comunidad de Madrid son ocho los hospitales con laboratorios de de análisis de ADN: Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, 12 de Octubre, La Paz, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro, Getafe y Móstoles. “Este nuevo sistema público aportará mayor calidad documental y seguridad en los diagnósticos de todos los pacientes madrileños que han sido sometidos a estudio y hará posible la automatización de las consultas y las comunicaciones”, informa Digitalización en una nota.

Noticias relacionadas

Creado en 2019, el Centro Madrileño de Análisis Genómico fue ampliado en 2024 con una inversión de 2,4 millones de euros para mejorar sus servicios de almacenamiento de datos genómicos de los hospitales universitarios públicos. La actuación ahora prevista supone una inversión de 1,2 millones de euros procedentes de Fondos Europeos Next Generation a través del proyecto SIGenES, una iniciativa estratégica del Ministerio de Sanidad de España para crear una red nacional compartida de datos genómicos.