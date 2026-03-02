Madrid devuelve hasta 1.031 euros a jóvenes con hipoteca: requisitos y condiciones de la deducción

La campaña de la Renta vuelve a poner el foco en un problema que no deja de crecer: el acceso de los jóvenes a la vivienda. Entre sueldos que avanzan despacio y precios al alza, independizarse o comprar un piso se ha convertido para muchos en una opción impensable.

Por eso, cualquier medida fiscal orientada a aliviar la carga mensual gana interés a un escaso mes de que comience la campaña de la Renta. No se trata de regalos ni de ayudas automáticas: son incentivos con letra pequeña, requisitos concretos y límites que conviene entender antes de presentar el borrador de la declaración.

En la Comunidad de Madrid, existe una deducción autonómica específica para jóvenes que han firmado una hipoteca para adquirir su vivienda habitual. Permite deducir una parte de los intereses pagados, con un tope máximo anual, y está pensada para facilitar el acceso a la primera vivienda a un colectivo que suele encontrarse con más barreras.

Deducción para jóvenes con hipoteca en Madrid

La deducción autonómica está dirigida a residentes en la Comunidad de Madrid menores de 30 años que hayan contratado una hipoteca para comprar su vivienda habitual. El beneficio se aplica sobre la cuota autonómica del IRPF y consiste en deducir el 25% de los intereses pagados durante el año, con un límite máximo de 1.031 euros.

Este incentivo busca apoyar a un grupo especialmente presionado por el mercado: personas jóvenes que compran su primera vivienda y suelen tener más dificultades para afrontar el desembolso inicial y el coste de la financiación. Por eso, además de exigir residencia fiscal en Madrid, la norma introduce un componente clave: la edad marca la duración del derecho a deducir.

Condiciones para que se aplique la deducción

Para aplicar la deducción, hay tres condiciones principales:

Compra y firma del préstamo desde el 1 de enero de 2023 . Tanto la adquisición del inmueble como la formalización de la hipoteca deben haberse realizado a partir de esa fecha.

. Tanto la adquisición del inmueble como la formalización de la hipoteca deben haberse realizado a partir de esa fecha. El dinero debe destinarse exclusivamente a la vivienda habitual . El préstamo tiene que estar ligado a tu domicilio permanente, no a una segunda residencia ni a una compra con fines de inversión.

. El préstamo tiene que estar ligado a tu domicilio permanente, no a una segunda residencia ni a una compra con fines de inversión. Debe tratarse de vivienda habitual. Es decir, la que constituye tu residencia efectiva, no un inmueble para alquilar o para uso esporádico.

¿Y si tengo más de 30 años?

Ahora, la deducción no se mantiene de forma indefinida. Solo se puede aplicar por las cuotas satisfechas hasta el mes inmediatamente anterior a aquel en el que cumplas 30 años. Una vez se alcance la edad tope, a partir de ese momento se pierde el derecho a seguir aplicando la deducción en los meses posteriores, aunque la hipoteca continúe y se sigan pagando intereses.

¿Qué documentación tengo que presentar?

A la hora de presentar la declaración, la deducción se incorpora dentro del apartado de deducciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en el borrador del IRPF. La casilla concreta aparece disponible cuando arranca la campaña, así que conviene revisarla con calma antes de confirmar.

Para evitar problemas si hay comprobaciones, lo más prudente es conservar la escritura o contrato del préstamo hipotecario donde conste el destino de los fondos o los recibos o extractos bancarios que acrediten el pago de las cuotas e intereses. Hacienda puede solicitar esta documentación en una revisión y tenerla localizada simplifica cualquier trámite.