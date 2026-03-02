¿Vives en Madrid y cuidas de tus padres? Te puedes deducir más de 500 euros en la Renta si cumples estos requisitos

Cada año, cuando llega la campaña de la Renta, muchos repetimos el mismo ritual. Encendemos el ordenador, abrimos el borrador y, tras comprobar que los datos cuadran, tratamos de buscar alguna casilla para mejorar el resultado.

Y es que es ahí es donde a menudo se escapa el dinero. Gran parte del ahorro fiscal en Madrid está en las deducciones autonómicas, pero no todo el mundo les presta la misma atención. Para los madrileños, este punto es especialmente relevante. La normativa regional incluye beneficios propios que pueden cambiar el balance final de la Renta, sobre todo en familias que asumen gastos en casa más allá de lo habitual.

En este escenario, hay una deducción que sigue siendo poco conocida entre contribuyentes madrileños y que puede convertirse en un respiro importante: la dirigida a quienes conviven con padres u otros ascendientes y se ocupan de su cuidado. No es una ayuda automática ni universal, pero bien aplicada puede mover el resultado de la declaración, especialmente en hogares con rentas medias.

Deducción en Madrid por convivir con ascendientes

En muchos hogares madrileños, convivir con padres mayores implica asumir gastos cotidianos que se acumulan mes a mes. Por ello, la Comunidad de Madrid contempla una desgravación de 515,50 euros por cada ascendiente que conviva con el contribuyente y cumpla los criterios establecidos.

Se trata de un incentivo autonómico pensado para reconocer el esfuerzo económico de quienes sostienen parte del día a día de sus padres dentro del hogar. Esta deducción no cubre todo ese desembolso, pero sí puede actuar como un alivio fiscal para quienes sostienen esa responsabilidad en casa.

Además, esta deducción también se aplica cuando el ascendiente tiene reconocida una discapacidad del 33% o superior, aunque no haya cumplido los 65 años. Es decir, el beneficio no depende únicamente de la edad: también cubre situaciones en las que el apoyo familiar suele ser más constante por motivos de salud o dependencia.

Así, para un contribuyente madrileño, incorporar esta deducción puede traducirse en un resultado mucho más favorable. En algunos casos ayuda a rebajar una declaración a pagar y, en otros, incrementa la devolución.

Requisitos en la Comunidad de Madrid

Para acceder a la deducción en Madrid, el ascendiente debe haber convivido con el contribuyente al menos durante la mitad del año. Además, no puede superar el límite de ingresos anuales establecidos por la normativa aplicable. También se valora que no presente declaración con rentas por encima del máximo permitido.

Dónde encontrar la deducción en el borrador

Esta ventaja fiscal se localiza dentro del bloque de deducciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en la declaración. La recomendación habitual es no quedarse solo con el resultado que aparece al abrir el borrador, sino revisar el apartado autonómico y comprobar si se cumplen los requisitos para evitar perder un ahorro.