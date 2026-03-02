Madrid apuesta por el sur: Almeida impulsa el proyecto Abroñigal como eje de la nueva centralidad urbana

Madrid aleja su mirada del norte y cambia de dirección. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, cree que el motor de transformación urbana, económica y de oportunidades llegará desde los distritos del sur. Uno de sus grandes objetivos es el Abroñigal, una zona de terrenos de la estación logística de Adif, que ha definido como "la nueva centralidad urbana" de la capital y una "oportunidad histórica".

Por ello, Almeida ha anunciado este lunes que trabajará con el Gobierno y buscará acuerdos con los grupos municipales para activar dicho proyecto de Abroñigal. Así lo ha anunciado en la Estrategia del Sur para nueve distritos de Madrid (Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas), formalizada desde el Vivero de Empresas de Puente de Vallecas y rodeado por gran parte de su equipo de Gobierno municipal.

La Estrategia del Sur para nueve distritos de Madrid contempla un desarrollo residencial apto para construir de 5.600 hectáreas, esto es, equivalente a una superficie superior a la de una capital de provincia como Bilbao o de grandes municipios madrileños como Leganés, ha destacado el alcalde madrileño.

Almeida ha puesto el foco en Abroñigal, un desarrollo de 300.000 metros cuadrados que supondrá una nueva centralidad urbana en Madrid, con viviendas, actividades económicas, dotaciones educativas, sociales, culturales y espacios públicos de calidad. Incluso lo ha presentado como la gran apuesta del Ayuntamiento de Madrid para unir los barrios del sur, hoy separados por la M-30, para la que se requiere el compromiso del Gobierno.

"Ha llegado el momento de decirle al sur que ya estamos preparados para acometer toda una serie de actuaciones desde muy diversas perspectivas que van a permitir precisamente que el futuro pase por esos nueve distritos y por tanto por una población que es el 44% de Madrid", ha apuntado el alcalde. Con esta propuesta, se pretende crear una "nueva centralidad" basada en dos "grandísimos polos", que serían Madrid Nuevo Norte y el Abroñigal.

Por ello, el nuevo desarrollo del sur supondría "una oportunidad histórica para vertebrar la ciudad de Madrid desde el norte, desde todos los terrenos de más allá de Plaza de Castilla y de la estación de Chamartín hasta el sur y, por tanto, todos los terrenos que están al sur de la estación de Atocha y en esa estación logística que Adif en estos momentos está abandonando para trasladarse al distrito de Vicálvaro".

Así, Abroñigal sería "la puerta de entrada a todo el sur de la ciudad de Madrid y sería la mejor forma de transmitir un mensaje al sur". "Nosotros en esto vamos a trabajar conjuntamente con el Gobierno de España", se ha comprometido Almeida, tras anunciar que llevarán una proposición al próximo Pleno de Cibeles con la que buscarán el acuerdo con todos "porque esto no es un proyecto de Gobierno, esto es un proyecto de ciudad".