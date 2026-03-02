Hallan muerto en Madrid un lince ibérico atropellado que procedía de la Comunidad Valenciana

El cadáver de un lince ibérico con chip y que se había desplazado desde la Comunidad Valenciana fue encontrado el pasado viernes en la carretera M-203 de San Fernando de Henares, con lesiones compatibles con un atropello.

Fue un ciudadano quien dio aviso a la Guardia Civil tras divisar al animal tendido en el margen derecho de la vía.

Los agentes del servicio de protección de la naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil realizaron una inspección ocular y procedieron a trasladar el cadáver del lince mediante cadena de custodia al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid.

Noticias relacionadas

Tras realizar exploración se observaron diversos traumatismos y lesiones compatibles con atropello. El animal poseía chip y se constató que se había desplazó desde la Comunidad Valenciana.