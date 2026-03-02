Las investigadoras madrileñas que podrían haber descubierto la forma para evitar perder la memoria cuando bebes... si es que quieres

Investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid han descubierto que un compuesto que genera de forma natural el organismo que puede proteger el cerebro frente a las faltas de memoria asociadas al consumo abusivo de alcohol en unas pocas horas, lo que se conoce como 'atracón'.

El estudio, liderado por las doctoras Esther O’Shea y Mª Dolores Gutiérrez, profesoras del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la UCM, ha sido publicado en la revista Biochemical Pharmacology.

El trabajo identifica al 3,3’- diindolilmetano (DIM) como un posible candidato para proteger el cerebro frente a los déficits de memoria asociados al consumo abusivo de alcohol en poco tiempo, ha explicado la universidad en un comunicado.

De forma natural

El DIM es un compuesto que se genera de forma natural en el organismo tras la digestión de vegetales crucíferos como el brócoli, las coles de Bruselas o la coliflor.

La investigación se ha realizado en un modelo animal que reproduce el patrón de consumo intensivo propio del “botellón”. Los resultados han mostrado que el tratamiento con DIM reduce los fallos de memoria detectados pocas horas después de la última ingesta de alcohol.

Jóvenes en un botellón. / .

Además, cuando la administración del compuesto se mantiene durante más tiempo, el efecto protector se prolonga, ofreciendo beneficios más duraderos.

Para comprender los mecanismos implicados, el equipo investigador ha analizado los cambios moleculares en el cerebro. Las doctoras Nuria Morales y Rebeca Vidal, autoras del trabajo, explican que el DIM ayuda a mantener el equilibrio del sistema de neurotransmisión del glutamato, un mensajero químico esencial en los procesos de aprendizaje y memoria.

Cautela con los resultados

Asimismo, el compuesto atenúa la activación de mecanismos asociados al daño cerebral y favorece la supervivencia de nuevas neuronas en el hipocampo, una región clave para la formación de recuerdos.

Por otro lado, las investigadoras subrayan con especial énfasis la necesidad de interpretar estos resultados con cautela, ya que el estudio se ha realizado en un modelo animal, por lo que los datos no pueden extrapolarse directamente a humanos.

Esto significa que, aunque el 3,3’- diindolilmetano (DIM) se genera a partir de vegetales como el brócoli, "consumir un plato de estas verduras no compensa ni revierte los efectos de una noche de consumo excesivo de alcohol", han advertido.

Las autoras han insistido en que son imprescindibles ensayos clínicos en personas para confirmar su eficacia, establecer su seguridad y determinar la dosis adecuada antes de considerar cualquier aplicación.