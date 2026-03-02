Gisèle Pelicot, en Madrid: "Yo he conseguido superarlo, quiero transmitir a otras víctimas un mensaje de esperanza"

Seis días antes del 8-M, jornada mundial de lucha por los derechos de las mujeres, Gisèle Pelicot ha recalado en Madrid, como una estrella de cine, para presentar su libro, 'Un himno a la vida. Mi historia' (Lumen), que llegó a las librerías el pasado 17 de febrero y ha sido traducido a 22 idiomas.

Pelicot, símbolo feminista por permitir que el juicio contra su exmarido, Dominique Pelicot y 51 hombres más, acusados de violarla mientras estaba drogada, se celebrase a puerta abierta, con el fin de que "la vergüenza cambie de bando", ha explicado por qué ha escrito el libro: "Cuando eres víctima, lo has perdido todo. Pero yo he conseguido superar eso. Quiero transmitir un mensaje de esperanza", ha subrayado.

Gisèle Pelicot, durante la presentación de su libro. / José Luis Roca

Por tanto, su intención es el bien colectivo, ayudar a otras mujeres que sufren brutales violaciones, porque a su juicio se puede "renacer de las cenizas" y transmitir "alegría, felicidad y esperanza". También pensó en el bien colectivo cuando decidió que el juicio se retransmitiera en abierto.

Tal como explica en el libro, durante cuatro años se negó a que su nombre trascendiera. "No quería ser la víctima", explica en uno de los pasajes. Pero, a medida que se acercaba la vista, resonaba en su cabeza "como un estribillo" la frase que ella ya había oído sobre la necesidad de que "la vergüenza cambie de bando". "Todo el mundo tenía que ver a los 51 violadores. Eran ellos los que tenía que agachar la cabeza", indica. De ahí su decisión de abrir la puerta, que fue correspondida con un gran respaldo mediático y popular.

Gisèle Pelicot, durante la presentación de su libro. / José Luis Roca

Y Pelicot no se ha arrepentido. "Mi nombre ahora es una pancarta y mis nietos pueden estar orgullosos de pensar que la vergüenza ha cambiado de bando", ha reconocido en una conversación con la periodista Montserrat Domínguez, conductora del acto.

La víctima francesa ha dejado pequeño el salón de actos del Instituto Francés de Madrid, lleno hasta la bandera. Ha habido, incluso, que colocar sillas portátiles para poder acomodar a todos los asistentes y ha sido recibida con un largo aplauso.