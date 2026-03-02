Fuenlabrada, el caso de éxito de la "ciudad más segura de España" en 2025: "No se trata de porra y palo; sino de concienciar, prevenir y hacer trabajo social"

Llevaba ya largo tiempo copando los primeros puestos en el ranking nacional de ciudades con menor índice de criminalidad, sin salir del top 3 en los últimos tres años. Pero el último ha sido el de la consagración definitiva: Fuenlabrada fue en 2025 la ciudad de más de 100.000 habitantes más segura de toda España, según el balance de criminalidad recientemente publicado por el Ministerio del Interior y presentado la semana pasada por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El municipio del sur de la Comunidad de Madrid cerró el año pasado con un total de 5.889 infracciones penales, lo que supone un descenso del 1,3% respecto al 2024. Si bien la criminalidad convencional subió ligeramente, un 1,5% (de 4.354 a 4.419), los robos con fuerza se desplomaron en viviendas (un 32,7%, de 217 a 146) y locales (un 25,3%). También bajaron los robos con violencia (-3,7%) y las sustracciones de vehículos (-5,2%).

El principal foco de preocupación, en la misma línea que el resto del país, se sitúa en los delitos contra la libertad sexual, que aumentaron un 17,8% (de 45 a 53), con un repunte del 27,3% en las agresiones sexuales con penetración (de 11 a 14). En el ámbito digital, los ciberdelitos bajaron un 8,7%, aunque con un balance mixto: mientras que las estafas informáticas cayeron un 16,3%, el resto de delitos digitales se dispararon un 211%. Como gran nota positiva a destacar, la ciudad no se registró ningún homicidio consumado en todo el 2025, mientras que tan solo se produjeron dos tentativas.

Los datos son bastante positivos por sí mismos, pero adquieren una dimensión todavía más significativa si se comparan con el conjunto de la región: en 2025 la Comunidad contabilizó una tasa de 54,9 infracciones por cada 1.000 habitantes, el mínimo en las últimas dos décadas. En Fuenlabrada el dato fue de 23,2 delitos por cada mil, "menos de la mitad" que la media madrileña y que "del Estado español", tal y como subraya el alcalde de la localidad, Javier Ayala, en conversación con este periódico. “Que esto se suceda un año de forma casual, pues es una suerte, pero el hecho de que se haya producido en los últimos cuatro años es porque se hacen las cosas como se tienen que hacer”, defiende.

Prevención, convivencia y multiculturalidad

Para el regidor popular, la clave de este no está en una única medida, sino en una combinación sostenida en el tiempo de coordinación policial, prevención y políticas de convivencia. A través de una "colaboración extraordinaria" entre la Policía Municipal y la Nacional, ambos cuerpos llevan a cabo "un trabajo de prevención muy importante" en el día a día de la ciudad, destaca Ayala. Este se apoya en lo que, para el alcalde es el quid de la cuestión: la convivencia, principal foco potencial de conflictos. Es por ello que el Consistorio lleva años poniendo el foco en un “trabajo en materia social” que "facilita la prevención" y acaba impactando positivamente en los indicadores delictivos

La creencia en este modelo es tal que "ya lo hemos convertido casi en una bandera", una parte de la "identidad de la ciudad", afirma Ayala. "El hecho de que las políticas sociales ayuden a que se produzcan menos delitos, yo creo que eh es la prueba del nueve", sostiene el primer edil. Todo ello apoyado en una estructura social "muy organizada y muy estructurada", con más de 1.000 asociaciones y colectivos ciudadano. Son entidades que "trabajan para la ciudad en sus distintos aspectos", expone el regidor fuenlabreño, pero "también son canales que te permiten detectar aquellos focos donde hay que intervenir antes de que las cosas lleguen a mayores”.

Dentro de ese entramado, Ayala destaca una experiencia concreta: la Mesa por la Convivencia, en la que participan “más de 60 entidades y colectivos” - incluyendo asociaciones vecinales, casas regionales y entidades de personas migrantes-, donde se trabaja la "interculturalidad" como una herramienta para derribar barreras y fomentar el encuentro. Todo esto demuestra que “las políticas dan resultados”, defiende el alcalde, y que la seguridad no se construye solo desde el castigo. “Esto no se trata de porra y palo; se trata de concienciar, de prevenir, de hacer un trabajo social previo”, recalca Ayala.

Un "modelo de policía diferente"

Es, precisamente, el leit motiv que guía al cuerpo policial local. Desde mediados de los 2000, la ciudad viene apostando por "un modelo de policía diferente", cuenta David Martín Abánades, jefe de la Policía Municipal de Fuenlabrada. Un modelo basado en la policía comunitaria, la cercanía y el trabajo constante con el tejido asociativo que, desde que él asumió la jefatura en septiembre de 2024, ha dado una vuelta de tuerca más: frente a la tradicional metodología de trabajo centrada en la "persecución del infractor" y la protección de la propiedad privada, el actual pone el foco en "la protección de los derechos humanos".

La premisa es "menos perseguir" y más "proteger a las personas" y abordar los problemas “desde la raíz”, explica Martín. “Vamos más a lo local, al conflicto del día a día”, resume, poniendo ejemplos cmo el vecino que quiere dejar de sufrir menudeo en su portal, el joven LGTBI que pide que se frenen las agresiones o humillaciones, o el control preventivo de zonas y puntos donde se detecta tensión. "Analizamos cómo se está moviendo la población, sobre todo la joven, que es la que más nos preocupa [...]., y la abordamos ahí", expone Martín Abánades. También dedican especial atención a las zonas de hostelería y de ocio para detectar problemas antes de que se cree un foco de conflictividad. La idea, subraya el mandatario policial, es "quitar la leña de la hoguera antes de que salten llamas".

También recuerda que la ciudad trabaja desde finales de los 90 y principios de los 2000 en violencia de género con protocolos propios, “mucho antes” de Viogén y de la consolidación del marco actual. El cuerpo cuenta incluso con una unidad especializada en la persecución de delitos de odio y en el trabajo con con todos los colectivos vulnerabilizados, "simplemente para hacerles ver que son también sujetos de derechos", detalla Martín. Y es que los 189 agentes que conforman la fuerza municipal se definen a sí mismos como "una policía antirracista y feminista de base, como se tienen que definir todas las policías", añade su máximo responsable.

El modelo está teniendo tanto éxito que hasta "se ha exportado a nivel internacional", presume con orgullo Martín. Según explica, es el que ha escogido el Consejo Europa para "establecer como modelo en policía comunitaria". Pese a todo, todavía hay margen de mejora. Principalemente en mejorar el "nexo con la ciudadanía", señala, para que determinados grupos, sobre todo aquellos que sufren victimización o discriminación, confíen más y denuncien más. "Necesitamos abrir nuestro prisma y que el resto del tejido social [...] confíen más en el enfoque y el trabajo que hacemos", expone el jefe de la Policía Municipal de Fuenlabrada.