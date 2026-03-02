Un estático Real Madrid choca con el muro de Bordalás y cede tres puntos clave en la pelea por la Liga

El Real Madrid es un equipo plano, extremadamente previsible en cada una de sus acciones ofensivas. Solo un inagotable Vinicius es capaz de transmitir, por momentos, en un conjunto que añora la figura de un centrocampista. Esta problemática se evidencia, aún más si cabe, a través de la visita de equipos trabajados y laboriosos como este Getafe de Bordalás. El Real Madrid se estrelló además con un David Soria, héroe azulón en su visita al Santiago Bernabéu, que pone patas arriba la pelea por el título de Liga. Ya son cuatro puntos de desventaja de los blancos ante el Barça, que vuelve a abrir una brecha importante, por puntos y por fútbol, en la clasificación.

Latigazo de Satriano para silenciar el Bernabéu

Regresó el fútbol a Chamartín tras el encuentro ante el Benfica del pasado miércoles. En una fecha sorprendente en el calendario para el Real Madrid, partió Arbeloa con Thiago Pitarch como principal novedad en un once titular que sigue echando en falta a Kylian Mbappé. El Real Madrid tendrá que aprender a convivir con la baja del francés, ya con diagnostico oficial incluido, durante las próximas semanas.

La primera gran oportunidad del partido cayó en las botas de Diego Rico. El lateral azulón aprovechó una de sus internadas por el costado derecho de la defensa madridista para rematar un centro despejado por Trent bajo la línea de gol. Todo vino provocado tras un desajuste en el equipo de Álvaro Arbeloa, que ubicó a Pitarch en el doble pivote junto a Tchouaméni, para después desplazarlo de nuevo al perfil izquierdo del ataque blanco, ligar en el que arrancó el partido. La respuesta del Madrid llegó tras la presión del canterano, que recordó a la versión más primitiva de este Real Madrid 2025/26 con Xabi Alonso aún en el cargo. Thiago arrebató la pelota a al defensor azulón en el círculo central y habilitó a Vinicius en el mano a mano frente a David Soria. El portero azulón sacó un pie milagroso al disparo del brasileño, protagonizando una de las paradas de la jornada en LaLiga.

El Getafe encontraba en Milla un soplo de aire fresco cada vez que el conjunto blanco iniciaba el más mínimo intento de presión. El centrocampista español capitalizó todas las jugadas del equipo de Bordalás. También destacó su faceta correctora, por medio de las constantes ayudas sobre la banda que defendía Juan Iglesias. El plan del conjunto del sur de Madrid se refrendaba con el paso de los minutos y, al mismo tiempo, desenmascaraba la cruda realidad que atraviesan hoy por hoy los blancos. La falta de un organizador pesó, como viene siendo habitual durante la temporada, y el Bernabéu mostró su descontento con el juego del equipo en más de una ocasión.

Intentó agitarlo Güler a través de una jugada de fantasía. Primero, con una ruleta para sortear un defensor y, después, por medio de un disparo que fue atajado por un sobresaliente David Soria. Al filo del descanso, Satriano se encargó de engordar los problemas del Real Madrid. El delantero uruguayo firmó uno de los tantos de la temporada, con un remate que entró por la escuadra izquierda de la portería blanca. Ni un crecido Thibaut Courtois fue capaz de detener el disparo del ‘10’ azulón, que ponía patas arriba la pelea por el liderato de LaLiga.

El Madrid se topa con Soria

Buscó agitación Arbeloa en el arranque del segundo acto con los mismos once futbolistas que saltaron al césped del Santiago Bernabéu en este lunes de fútbol. El Real Madrid comenzó a jugar en campo del Getafe y a apretar la salida del cuadro azulón, que, durante la primera mitad, consiguió transitar cómodamente en varias ocasiones. El marcador no se movió en los primeros diez minutos de segunda mitad y Arbeloa optó por un triple cambio en busca de soluciones. Rodrygo y Huijsen regresaron tras lesión y, junto a ellos, Carvajal volvió a gozar de minutos. En ese mismo momento, llegó el final del partido para Pitarch. El canterano, de menos a más durante todo el encuentro, fue sustituido bajo la ovación del Bernabéu.

No se cansó Vinicius de desbordar en todo el partido. El brasileño consiguió siete regates, con un volumen muy elevado de los mismos. Volvió a recuperar su versión de martillo pilón y puso en un compromiso constante a un Juan Iglesias que estuvo a la altura del encuentro. Echó en falta Vinicius la compañía de Gonzalo en el ataque. Al delantero español le tocó vivir uno de esos partidos incómodos, muy maniatado por toda la zaga azulona.

Lo intentó por todos los medios el Real Madrid, con la sensación de urgencia sobrevolando en el estadio Santiago Bernabéu. Más por empuje que por fútbol. Rüdiger buscó el empate a través de un remate en el primer palo, que se marchó muy cerca de la portería defendida por Soria. Hizo lo propio Rodrygo, en un nuevo remate con la testa blocado por el portero español. Mastantuono, desquiciado, se llevó la cartulina roja tras las protestas al colegiado. También Liso, en un error infantil. Con ello, se llegó al final del encuentro, en un Real Madrid en el que el juego horizontal y los balones al pie parecen estar a la orden del día. El Santiago Bernabéu despidió a los suyos con pitada. Un equipo abonado a la irregularidad, mal compañero de viaje para el tramo final de temporada que se avecina.