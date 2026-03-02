Dimite un concejal del PP en Móstoles próximo a la exedil que denunció al alcalde: "Cada decisión ha sido guiada por la conciencia"

Continúan los sobresaltos en el Ayuntamiento de Móstoles casi un mes después de las acusaciones de acoso contra su alcalde, Manuel Bautista. El PP de Madrid ha cerrado filas en torno a él e incluso la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, salía en su defensa hace unos días. Pero el caso está lejos de estar cerrado o bajo control para los populares. Un edil del equipo de gobierno de Bautista de quien se subraya que apoyó a la edil denunciante ha decidido ahora salir del consistorio.

El concejal de Participación Ciudadana de Móstoles, Raúl Gallego Parrondo, del Partido Popular, ha presentado este lunes su dimisión y su renuncia al acta de edil en el Ayuntamiento, señalando que cada decisión que ha tomado ha sido "guiada por la conciencia y el compromiso con lo que consideraba justo".

Fuentes municipales han confirmado a la agencia Efe que el edil ha presentado esta mañana su renuncia, aunque no han aclarado si su marcha tiene relación con el caso del presunto acoso sexual y laboral por parte del alcalde de la localidad, Manuel Bautista (PP), a una exconcejal del PP, próxima al concejal dimitido. Desde el Ayuntamiento han indicado que se trata de "una renuncia fruto de una decisión personal", indica Europa Press.

El propio Gallego ha trasladado su renuncia en una carta dirigida a trabajadores municipales, asociaciones de vecinos, compañeros de corporación y vecinos de la localidad, donde asegura que cierra "una etapa que ha sido intensa, exigente y profundamente enriquecedora" al frente de la Concejalía, que dirigía desde junio de 2023.

En la carta, adelantada por el diario El País, el ya exconcejal agradece especialmente su esfuerzo a los trabajadores municipales y las asociaciones vecinales por "por defender vuestros barrios y por recordarnos que la política solo tiene sentido cuando escucha y construye desde abajo".

"He tenido el honor de servir a esta ciudad desde la responsabilidad institucional, intentando siempre actuar con honestidad, cercanía y coherencia. No siempre ha sido fácil, pero puedo decir con tranquilidad que cada decisión que he tomado ha sido guiada por la conciencia y el compromiso con lo que consideraba justo", ha añadido.

Además, asegura irse "con gratitud" y con "la satisfacción de haber defendido sus convicciones y con la certeza de que el servicio público es una de las tareas más nobles cuando se ejerce con responsabilidad", iniciando así una etapa en la que quiere "priorizar a mi familia y mis proyectos personales y profesionales".

En el escrito el ya exconcejal no hace referencia al caso del presunto acoso sexual y laboral del que una exconcejal del PP ha acusado al alcalde de la localidad. El País, el diario que destapó el caso, asegura que Gallego fue "testigo" del "vacío" que Bautista y su entorno pasaron a hacer a la exedil denunciante. Desde la oposición no se ha dudado en vincular su dimisión con el caso de presunto acoso. "26 días desde que conocimos la denuncia. Y quienes han tenido que apartarse son la propia víctima, el concejal que la apoyó y su mujer. Mientras, el presunto acosador sigue en su puesto, con el amparo de Ayuso y Feijóo", ha escrito en la red social X el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López.

La marcha de Gallego, considerado una persona cercana a la concejala denunciante, es la segunda dimisión que se produce en el Ayuntamiento tras conocerse el citado caso, después de que la coordinadora de Digitalización y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Móstoles, también próxima a la exedil, renunciara haces unas semanas.

La salida del edil de Participación Ciudadana mostoleño llega además una semana después de una reestructuración del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Como consecuencia de esos cambios, su pareja, Elisa Vigil, fue sustituida de la portavocía adjunta por Ainhoa García Jabonero. Más Madrid también relacionó la semana pasada la salida de Vigil con el caso de Móstoles.

"Otro purgado. Ayuso y los suyos protegen al acosador y castigan a quien se pone del lado de las víctimas. El Partido Popular de Ayuso está podrido y en descomposición", ha añadido hoy la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, tras concoerse la dismisión de Gallego.