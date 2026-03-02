La Policía detiene a un hombre que provocó cinco incendios en contenedores de Carabanchel y Latina el pasado viernes

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad española y 57 años que en las tres horas anteriores a su arresto en plena calle había provocado incendios en cinco contenedores de distintos puntos en los distritos de Carabanchel y Latina.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los fuegos provocados y la detención se produjeron el pasado viernes. Este fin de semana el arrestado, que cuentan con antecedentes por hechos similares, ha ingresado en prisión por orden judicial.

En tres horas

La Policía relata que, en torno a las 16:30 horas del pasado viernes, se alertó de un fuego en un contenedor de basura, ubicado en la Avda Nuestra Señora de Valvanera, en el distrito de Carabanchel.

Unos minutos más tarde, en la calle Laguna, los agentes fueron alertados de que un contenedor de papel también estaba ardiendo, acudiendo los bomberos para su extinción.

Esa misma tarde la Sala CIMACC-091, recibió dos nuevos sucesos de similares características, uno en la calle San Patricio y otro en la calle Alejandro Morán, que afectaban a vehículos y mobiliario urbano del lugar, de forma que en poco más de tres horas, se llegaron a provocar cinco focos distintos en los distritos de Carabanchel y Latina.

Como consecuencia de las pesquisas policiales realizadas y tras conocer las características físicas del posible autor, los agentes localizaron en la vía pública a un varón que coincidía plenamente con las descripciones aportadas.

Al interceptarle ,comprobaron que presentaba las manos ennegrecidas y restos de ceniza en su ropa, encontrando entre sus pertenencias un mechero, por lo que se procedió a su detención.