Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Criminalidad en FuenlabradaGREFADatos genéticosViníciusPatinete eléctricoMusical 'Wicked'Cierre EstupendaOfertas OuigoTini concierto
instagramlinkedin

PRESUNTO ASESINATO

La Policía detiene a un hombre tras confesar el asesinato de su casera en Carabanchel

Fuentes de Emergencias han confirmado la muerte violenta de una mujer de 31 años en una vivienda del distrito

El portal de la calle Oropéndola en el que se ha encontrado a la mujer asesinada.

El portal de la calle Oropéndola en el que se ha encontrado a la mujer asesinada. / H.G.

Héctor González

Héctor González

Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de la muerte violenta de su casera, una mujer de 31 años, este lunes en Carabanchel. Los hechos han ocurrido en la madrugada de este domingo en un domicilio situado en la calle Oropéndola, según han informado fuentes del SUMMA 112, que han confirmado el fallecimiento esta mañana.

Alrededor de las 8:30 horas de la mañana, el autor del asesinato, de 20 años, se ha personado en la comisaría de Carabanchel para confesar el crimen.

Hasta el lugar del asesinato se han desplazado también agentes de la Policía Científica y del Grupo VI de Homicidios para iniciar las primeras diligencias y tratar de esclarecer lo ocurrido. Por el momento, se desconoce si en la vivienda residían casera e inquilino, es decir, si este último tenía arrendada alguna habitación o, por el contrario, solo estaba habitada por uno de los dos.

Noticias relacionadas

[Noticia en elaboración, habrá ampliación]

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas
  2. Fito Cabrales, conquistado por un restaurante gallego de un pueblo de Toledo: menú de 12 euros por persona
  3. El polémico 'influencer' Ceciarmy 'estrella' un Ferrari en una conocida discoteca de Madrid y las redes descubren que era un montaje
  4. El mejor parque de Madrid para disfrutar del espectáculo natural más bonito de la primavera: los almendros en flor ya florecen en la capital
  5. El Ministerio de Transportes aprueba la reforma de la A-3 en Madrid con una inversión de 540,8 millones de euros
  6. Privado, laico y centrado en el desarrollo de las inteligencias: así es el colegio madrileño en el que estudió Ana Obregón
  7. El Círculo de Bellas Artes celebra cien años de historia con una exposición en la sala Goya
  8. El río Tajo volverá a ser lo que era en solo cuatro meses: el concejal nos detalla todas las actuaciones

La Comunidad de Madrid impulsa la construcción de 279 viviendas sociales en Valdemoro para la clase media y jóvenes

La Comunidad de Madrid impulsa la construcción de 279 viviendas sociales en Valdemoro para la clase media y jóvenes

El piso de Karmele Marchante en Vallecas: un refugio de 40 metros cuadrados con personalidad y estilo propio

El piso de Karmele Marchante en Vallecas: un refugio de 40 metros cuadrados con personalidad y estilo propio

Madrid apuesta por el sur: Almeida impulsa el proyecto Abroñigal como eje de la nueva centralidad urbana

Madrid apuesta por el sur: Almeida impulsa el proyecto Abroñigal como eje de la nueva centralidad urbana

Platos de alta cocina al alcance de todos: Así se presenta Madrid Food Fest, el festival inédito que convertirá a Arganzuela en el epicentro gastronómico

Platos de alta cocina al alcance de todos: Así se presenta Madrid Food Fest, el festival inédito que convertirá a Arganzuela en el epicentro gastronómico

Detenido un varón de 73 años en Toledo: conducía con cuatro menores, armas y hachís en el interior

Detenido un varón de 73 años en Toledo: conducía con cuatro menores, armas y hachís en el interior