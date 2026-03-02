PRESUNTO ASESINATO
La Policía detiene a un hombre tras confesar el asesinato de su casera en Carabanchel
Fuentes de Emergencias han confirmado la muerte violenta de una mujer de 31 años en una vivienda del distrito
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de la muerte violenta de su casera, una mujer de 31 años, este lunes en Carabanchel. Los hechos han ocurrido en la madrugada de este domingo en un domicilio situado en la calle Oropéndola, según han informado fuentes del SUMMA 112, que han confirmado el fallecimiento esta mañana.
Alrededor de las 8:30 horas de la mañana, el autor del asesinato, de 20 años, se ha personado en la comisaría de Carabanchel para confesar el crimen.
Hasta el lugar del asesinato se han desplazado también agentes de la Policía Científica y del Grupo VI de Homicidios para iniciar las primeras diligencias y tratar de esclarecer lo ocurrido. Por el momento, se desconoce si en la vivienda residían casera e inquilino, es decir, si este último tenía arrendada alguna habitación o, por el contrario, solo estaba habitada por uno de los dos.
[Noticia en elaboración, habrá ampliación]
