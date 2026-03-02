Confirmada la lesión de Mbappé: qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

Crece la incertidumbre en torno a la figura de Kylian Mbappé. La lesión que arrastra el delantero francés desde diciembre ha condicionado sus últimos meses, le ha obligado a perderse partidos importantes, a forzar en el resto de encuentros y finalmente ha provocado que tenga que frenar en seco.

La evolución no ha sido la esperada y la frustración del jugador con los servicios médicos del club ha ido creciendo. A pesar de que en un principio se afirmó que Mbappé descansaría unos días y que lucharía por estar disponible para el partido de vuelta ante el Manchester City, la situación actual obliga a ser cauto y a no establecer fechas de regreso.

Este lunes, Mbappé viajó a París para ser evaluado de su lesión, después de que en los últimos días incluso se valorará la opción de la cirugía en el caso de que el tratamiento conservador no funcionará correctamente.

Tras esa visita, el Real Madrid ha publicado el siguiente parte médico: Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución.

Además, el entorno de Mbappé también ha emitido unas declaraciones a través de la agencia AFP: "De común acuerdo con el club, se están realizando más exámenes para evaluar con precisión la evolución de su rodilla. En este momento, no se considera la cirugía".

Club, jugador y servicios médicos apuestan por el tratamiento conservador, que hasta ahora no ha dado buen resultado. El futbolista ya paró a principios de año y se perdió la Supercopa de España, pero las molestias no han remitido. Ahora, el delantero volverá a parar, en principio hasta el partido de vuelta de Champions League ante el Manchester City. Eso sí, Mbappé tendrá que ser cauteloso a la hora de decidir cuando volver y no forzar como ya ha hecho en los últimos meses.

Noticias relacionadas

En caso de que la evolución no resulte favorable, la opción del quirófano ganará enteros. Todo ello en un contexto clave, ya que el Real Madrid se juega su temporada en los próximos meses y en verano está la gran cita del Mundial, en la que Mbappé está llamado a liderar a Francia.