La Comunidad de Madrid impulsa la construcción de 279 viviendas sociales en Valdemoro para la clase media y jóvenes

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la segunda de las dos promociones de la Agencia de Vivienda Social (AVS) que se están edificando en el municipio de Valdemoro para aumentar los recursos, que sumarán un total de 279 viviendas sociales destinadas a familias con escasos recursos económicos. Así lo ha destacado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante su visita a esta futura urbanización, que contará con 240 inmuebles que se suman así al otro edificio de 39 pisos, situado a escasos metros, que ya comenzó su proceso de edificación a finales de 2025.

"El compromiso del Ejecutivo autonómico se está demostrando con hechos y con proyectos que muy pronto serán el hogar de muchos madrileños", ha asegurado Rodrigo, quien ha explicado que se trata de viviendas energéticamente eficientes y que "la previsión es que en 24 meses estén terminadas". En concreto, esta nueva promoción, ubicada en la calle Agustina de Aragón, cuenta con una inversión de 42,6 millones de euros para edificar 240 inmuebles, todos ellos de dos dormitorios, de los cuales 10 estarán adaptados para personas con movilidad reducida, además de que contarán con trasteros, plazas de garaje y locales comerciales.

El consejero madrileño ha insistido en que se trata de viviendas "para clases medias, con unas condiciones especiales", en "un tanto por ciento muy alto para los jóvenes de Valdemoro", negando que estas viviendas de la AVS vayan a servir para alojar a personas procedentes de otros realojos.

La AVS tiene ya en fase de construcción cerca de 1.200 pisos en seis localidades: Majadahonda, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro, Villa del Prado y la capital, progresando en el objetivo del Gobierno regional de fortalecer el patrimonio que gestiona este organismo con 2.100 nuevos hogares en la presente Legislatura. "Alcanzar estas cifras, con más de la mitad de las casas anunciadas ya en edificación, respalda el posicionamiento de la Comunidad de Madrid en materia de vivienda, con una política alejada de anuncios vacíos y centrada en aportar soluciones a quienes más lo necesitan", ha añadido Rodrigo.

Este proyecto está incluido en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, en el que la Comunidad de Madrid aporta cerca del 90% de la inversión total.