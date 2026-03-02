¿Qué vamos a comer este año? Salón Gourmets vuelve a IFEMA Madrid como escaparate de tendencias

Madrid ya calienta fogones para su gran semana del producto gourmet: del 13 al 16 de abril, Salón Gourmets vuelve a IFEMA Madrid con una 39ª edición que quiere ser, a la vez, escaparate de tendencias y motor de negocio internacional. "La gastronomía de verdad es productos, territorio, cultura, economía, innovación, sostenibilidad y una manera de vivir", resume José Miguel Herrero, director general de Alimentación del MAPA, al presentar una feria que, en la práctica, funciona como termómetro del sector.

#Alimentosdespaña: la "embajada" que se come

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) vuelve a desplegar uno de los espacios institucionales más potentes del Salón, con más de 1.000 metros cuadrados, bajo el paraguas de #Alimentosdespaña, con showcookings, charlas y presentaciones pensadas para que el producto hable en primera persona. "Este espacio no es solo un estand, es una declaración", insiste Herrero, planteándolo como una experiencia para "descubrir, entender y degustar" el país desde su despensa.

En esa misma línea, Ana Rodríguez Castaño, secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, enmarca la cita en el impulso institucional a la proyección exterior: "Salón Gourmets constituye un ejemplo muy concreto de cómo se ejecuta una estrategia de país", afirmó durante la presentación este lunes en MAPA.

Tres túneles para entender el sector y la riqueza de España

Si hay un recorrido que se repite entre profesionales en Salón Gourmets es el de los túneles temáticos: paradas rápidas, muy didácticas y con efecto inmediato en el paladar. El Túnel del Vino celebra su 30ª edición y vuelve a poner el foco en los monovarietales, con vocación formativa para aprender a leer estilos y crianzas en copa. En esta edición, la cata recorre 59 zonas vinícolas representadas, confirmando su papel como brújula para orientarse entre denominaciones y uvas.

No es solo un paseo para probar: es una herramienta de comparación. En la última edición, el Ministerio y el comité de cata de la Guía de Vinos de Grupo Gourmets seleccionaron 358 vinos de 277 bodegas, con 22 variedades de uva y 54 zonas vinícolas. "No solo mostramos la excelencia: ayudamos a interpretarla", resume José Miguel Herrero, con la idea de que aquí cada etiqueta se entiende mejor cuando se pone frente a otra.

A pocos metros, el Túnel del AOVE alcanza su 8ª edición como mapa sensorial del "oro líquido" y también se concibe como cata comparativa para afinar memoria gustativa. El visitante puede recorrer tres áreas con cifras muy concretas: 45 AOVEs de variedades minoritarias, 20 AOVEs ecológicos y 33 AOVEs amparados por Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, además de una selección que incluye los 4 aceites galardonados en los Premios Alimentos de España 2024/25. En conjunto, más de un centenar de referencias para entrenar el matiz —frutado, amargo, picante— sin salir de IFEMA.

Y en clave láctea, el recorrido se completa con el Túnel del Queso, alineado con GourmetQuesos, el campeonato que elige a los mejores quesos de España: una cata guiada para probar finalistas con criterio profesional y entender por qué el queso nacional busca cada vez más sitio fuera de nuestras fronteras.

Novedades 2026: de la parrilla al taco, pasando por la carbonara

El programa llega con estrenos que buscan espectáculo, pero también oficio:

Parrilla Challenge IRUKI by Embajadores , con la carne premium como protagonista.

, con la carne premium como protagonista. Burger Academy by La Finca / Juanito Baker , dedicada a la cultura de la hamburguesa de calidad.

, dedicada a la cultura de la hamburguesa de calidad. Carbonara Challenge by Rummo , un duelo con un clásico italiano puesto a prueba.

, un duelo con un clásico italiano puesto a prueba. La Mejor Menestra Navarra: Reto Reyno Gourmet , reivindicando la cocina vegetal con sello.

, reivindicando la cocina vegetal con sello. Tacomanía (Campeonato de Tacos Mexicanos) con el Aguacate de Canarias (IGP) como ingrediente obligatorio.

(Campeonato de Tacos Mexicanos) con el como ingrediente obligatorio. Regresan formatos que ya son marca de la casa: zonas de innovación, galería, área ecológica y grandes premios del sector.

La edición refuerza el eje atlántico: la Xunta de Galicia ejerce como Comunidad Invitada, con programación propia, mientras Noruega asume el papel de País de Honor. En el pulso de la feria también se notan los "socios" de barra: Estrella Galicia repite como cerveza oficial y Cabreiroá como agua oficial, avanza Francisco López, director General del Grupo Gourmets.

39º Salón Gourmets. / Turismo Madrid

Durante la presentación se puso en valor la gran dimensión del Salón, ya que tras "los excelentes resultados" de la 38ª edición con 2.097 expositores y más de 117.000 visitantes profesionales, una superficie expositiva de 72.000 metros cuadrados y un volumen de negocio superior a los 313 millones de euros, en esta edición se prevé reforzar su posición como el gran punto de encuentro europeo del sector. "Esto es como caminar por diez campos de fútbol", detalla López. La feria aspira a consolidar cifras de vértigo: miles de expositores, decenas de miles de productos y una agenda inabarcable de actividades pensadas para profesionales.

Otro de los asuntos destacados es el compromiso social y ambiental. MAPA y Grupo Gourmets vuelven a insistir en la línea de aprovechamiento y donación de excedentes, con acuerdos para canalizar sobrantes y evitar que el final de feria sea un contenedor. En la edición anterior se evitó el desperdicio de más de 10 toneladas de residuos de comida que fueron donados a ONGs como Aldeas Infantiles.

50 años de Grupo Gourmets: una edición con lectura histórica

El 2026 añade un contexto simbólico: Grupo Gourmets cumple 50 años desde su fundación en 1976, y la feria quiere que esa efeméride se note en ambición y relato. “Nos enorgullece y nos aboca a seguir fomentando la gastronomía en su más amplia expresión", expresa el fundador de Grupo Gourmets, Francisco López Canís, al recibir el reconocimiento de la Real Academia de Gastronomía, a las puertas del aniversario. "Si no existiese Salón Gourmets, habría que inventarlo", defendió María Naranjo, directora de Industria Agroalimentaria de ICEX, subrayando el valor de traer a buenos compradores top y convertir Madrid, durante cuatro días, en un radar de oportunidades reales para el producto español.