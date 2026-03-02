TRANSPORTES
Cercanías Madrid: la línea C-3 modificará su recorrido hasta el 7 de mayo por obras en la infraestructura
Además de la C-3, la línea C-5 de Cercanías Madrid también sufrirá cambios los fines de semana hasta el 22 de marzo, ya que los trenes inician y finalizan su recorrido en Atocha por obras
La red de transportes de Cercanías Madrid ha informado esta mañana a través de su canal de difusión de WhatsApp que, "por obras de mejora en la infraestructura", el servicio de trenes de la línea C-3 de Cercanías tendrá que reajustar su servicio hasta el próximo 7 de mayo.
La línea, que normalmente cuenta con 13 paradas y que conecta el municipio de Aranjuez con la estación de Chamartín, finalizará su recorrido en la estación de Villaverde Bajo entre las 21:30 horas y las 23:59 horas. Así, el tramo entre 'Villaverde Bajo - Atocha - Sol - Nuevos Ministerios - Chamartín', quedará inutilizado en esta franja horaria, manteniendo su circulación habitual el resto del día.
Como alternativa, durante estas horas de la noche, la red de Renfe sugiere a los usuarios que realicen un transbordo en la estación de Villaverde Bajo, haciendo uso de los trenes de la línea C-4 de cercanías que realizan parada en Atocha, Sol, y Chamartín Clara Campoamor.
Cambios en la C-5 hasta el 22 de marzo
Este aviso se suma al comunicado realizado el pasado 28 de febrero por Renfe donde se anunciaba que la línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid (Móstoles El Soto-Atocha-Fuenlabrada-Humanes) modificaría su recorrido durante los cuatro fines de semana que restan hasta el 22 de marzo por obras en la estación de Atocha Cercanías.
Así, los sábados y domingos entre las 00:30 y las 10:00 horas, los trenes de la C-5, en ambos sentidos —con cabecera en Móstoles-El Soto y en Humanes/Fuenlabrada—, iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha.
Información en canales oficiales
Este tipo de modificaciones del servicio ferroviario que ya son habituales en las líneas de Cercanías, mantienen esta red de transporte en el punto de mira de los viajeros. Con varias líneas en obras, Renfe Cercanías pide a los usuarios que se informen de los horarios y modificaciones a través de sus canales oficiales como su red social 'X', o su canal de difusión de WhatsApp, aunque también facilitará toda la información relevante de forma física en estaciones por megafonía o cartelería.
