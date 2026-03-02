El Canal de Isabel II cumple 175 años: un acto con el rey, una ruta en bicicleta por los embalses y tapas de registro japonesas para celebrarlo

Madrid ya ha puesto fecha y guion a una celebración con gran carga simbólica. En 2026, el Canal de Isabel II cumple 175 años y lo celebrará con un programa de actividades que incluirá un acto conmemorativo presidido por el rey Felipe VI, una ruta cicloturista por embalses y la instalación de 50 tapas de registro fabricadas en Japón.

Desde la central hidroeléctrica de Torrelaguna, operativa desde 1913, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado el papel de Canal de Isabel II en el desarrollo de la región madrileña, garantizando que sus habitantes disfruten a diario "de un agua de gran calidad y de sabor reconocido".

El día grande: 18 de junio

El 18 de junio, cuando se cumplen los 175 años de la fundación de esta empresa pública, la Real Casa de Correos albergará un acto presidido por el rey Felipe VI en el que se entregarán los primeros Premios Canal de Isabel II, que reconocerán a "los principales profesionales y ciudades españolas e internacionales del agua urbana", según destaca la compañía. En esa misma fecha está previsto el estreno del documental técnico 'Canal: el renacimiento de la ingeniería romana en Hispania', de 60 minutos de duración.

Tapas 'estilo Japón'

Entre las iniciativas más llamativas del aniversario figura la colocación de 50 tapas de registro conmemorativas inspiradas en la estética de las famosas alcantarillas japonesas y fabricadas en Japón, que después se instalarán en calles de la región. Para darles visibilidad, el Canal plantea un concurso en redes sociales con una ruta para localizar estos diseños.

Carrera del Agua y estreno de una marcha cicloturista

Otro hito destacado es que, a la celebración de la Carrera del Agua (15 de marzo), que ya es "una de las pruebas populares de mayor solera en la capital", se sumará este año la primera edición de la Ruta del Agua en Bicicleta, una marcha cicloturista por la sierra madrileña que recorrerá varias infraestructuras hidráulicas.

Puertas abiertas: del Atazar a los depósitos históricos

Por otro lado, Canal ofrecerá visitas guiadas a algunas de sus instalaciones más emblemáticas, como la presa de El Atazar, los depósitos históricos de la capital o el centro de investigación en técnicas de drenaje urbano sostenible de Meco.

Estas visitas se harán al menos en siete fines de semana repartidos a lo largo del año, tendrán una duración aproximada de 45 minutos y serán conducidas por técnicos especializados que explicarán el funcionamiento de cada instalación.

Además, en 2026 se inaugurará en las instalaciones de la depuradora de Arroyo Culebro Cuenca Media Alta, en Pinto, el Centro de Excelencia de Agua y Energía, una "planta pionera que combinará tecnologías de generación renovable y reciclaje con medidas de economía circular".

La agenda cultural: fotografía, arte digital y exposiciones por municipios

Fundación Canal desarrollará un programa especial de actividades culturales que incluirá una exposición del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, una muestra del fotógrafo Ansel Adams o una intervención digital en el depósito elevado de Plaza de Castilla a cargo de la artista digital Rosa Muñoz.

A su vez, se diseñarán dos exposiciones itinerantes que recorrerán los municipios de la región: una fotográfica, 'Impulsamos el futuro de Madrid', que explica la historia de Canal y su relación con Madrid; y 'El río vertical', con 16 escenas elaboradas con plastilina que muestran la evolución histórica de la compañía. En más de 80 municipios se harán conferencias divulgativas sobre la empresa y un 'water truck' recorrerá la región para ofrecer agua de Canal.

Madrid albergará asimismo varios foros nacionales e internacionales dedicados a la gestión del agua: el XXXVIII Congreso de la Asociación Nacional de Aguas, la I Conferencia Iberoamericana de Jóvenes Profesionales del Agua y el 'European Benchmarking Co-operation', dirigido a la comparación de modelos entre países miembros de la Unión Europea.