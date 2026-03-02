Cae un “chalé prostíbulo” en Móstoles: liberadas 18 mujeres prostituidas y vigiladas 24 horas

La Policía Nacional ha desmantelado en Móstoles (Madrid) una organización criminal dedicada a la trata de personas y la explotación sexual. La operación se ha saldado con siete detenidos y la liberación de 18 mujeres que, según la investigación, vivían en condiciones “indignas”, hacinadas, controladas día y noche y sometidas a un régimen de normas y castigos.

La voz de alarma la dio el Hospital de Villalba después de que una mujer denunciase que estaba siendo obligada a prostituirse. Los agentes le tomaron declaración ese mismo día de finales de octubre, revelando a existencia de un chalé en Móstoles que era utilizado como prostíbulo, en el que varias chicas eran explotadas sexualmente por otro grupo de mujeres.

Según informan fuentes policiales, las víctimas dormían en el sótano, en literas con escaso espacio, compartiendo un único baño y bajo condiciones de hacinamiento. La vigilancia era constante: eran grabadas de forma permanente, incluso mientras dormían o se cambiaban de ropa, y se las obligaba a mantener la luz encendida durante la noche. También debían estar disponibles las 24 horas del día, tenían prohibido rechazar clientes y debían entregar el 50% de lo que ganaban.

El incumplimiento de cualquiera de estas normas se castigaba con multas, insultos, amenazas o con la expulsión, perdiendo la fianza abonada. Asimismo, las cabecillas también obligaban a las mujeres a vestir de forma sugerente para ser fotografiadas y después anunciar sus servicios en páginas web de contactos. La organización también compraba y suministraba drogas, tanto para los clientes como para las chicas, a las que ataban aún más mediante la dependencia.

Para ocultar la actividad, las responsables tenían montado un entramado de cuatro empresas tapadera, según averiguaron los agentes. Con todos estos indicios, a principios de febrero la Policía registró el chalé, interviniendo cerca de 10.000 euros en efectivo, diversas drogas, material fotográfico y documentación. Las 7 detenidas han pasado a disposición judicial y varias de las mujeres liberadas han sido asistidas por ONG especializadas.