Los ataques en Oriente Próximo paralizan vuelos en el aeropuerto de Barajas: diez salidas sin efectuar

La guerra contra Irán se expande por Oriente Próximo y deja en tierra los vuelos con dirección Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania y Catar. Este lunes, el aeropuerto internacional de Adolfo Suárez Madrid-Barajas tenía programados hasta diez vuelos que conectaban la capital con alguno de estos países y, de momento, ninguno ha efectuado su salida, aunque solo uno se ha cancelado oficialmente, según señala Aena.

En concreto, el primer vuelo cancelado del día es el ETD102 de Etihad, que une la capital de España con Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y que debía haber salido a las 9:45 horas, mientras el sector permanece atento a la evolución de las restricciones en los espacios aéreos de Dubái, Doha y Abu Dabi.

En toda España, durante esta jornada había programados un total de 32 vuelos desde aeropuertos españoles con destino a países de Oriente Medio. A esta hora, no se ha producido ninguna operación. La mayor cantidad de vuelos programados estaba prevista para el aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con un total de 20. Hasta el momento se han registrado 16 cancelaciones y ninguna operación. En el caso de Málaga, eran dos los vuelos programados con estos países, sin que se haya operado ninguno de momento.

Esta interrupción del tráfico aéreo responde al cierre por tercer día consecutivo de los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi, así como los de Doha en Qatar y Manama en Bahréin. El impacto global es masivo, teniendo en cuenta que las tres grandes aerolíneas del Golfo (Qatar, Emirates y Etihad) transportan habitualmente a unas 90.000 personas al día, cifra que podría duplicarse al sumar al resto de operadores internacionales.

Las principales aerolíneas continúan con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio tras los ataques registrados en la región y los enfrentamientos con Irán. De hecho, Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo. Además, el vuelo diario a la ciudad de Doha, en Catar, operado por Iberia, sigue cancelado.

Por su parte, Air Europa tampoco operará mañana su ruta a esa ciudad y está monitorizando de forma continua la evolución de la situación y manteniendo un contacto con las autoridades competentes para evaluar la operativa a partir del día 4, priorizando en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación. La aerolínea ha flexibilizado su política de cambios para facilitar alternativas a los pasajeros afectados.