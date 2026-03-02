El Ayuntamiento de Fuenlabrada destina más de medio millón de euros a la conservación de polígonos industriales estratégicos

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha formalizado una inversión pública de 550.000 euros destinada específicamente a la mejora, mantenimiento y conservación de doce áreas industriales estratégicas del municipio. Esta dotación económica se articula mediante la firma de convenios de colaboración entre el alcalde, Javier Ayala, y los responsables de las diversas entidades urbanísticas de gestión de la ciudad.

La medida afecta de manera directa a una superficie global de 464 hectáreas de suelo industrial, un entorno donde actualmente se asientan cerca de 2.000 empresas que generan empleo para aproximadamente 11.500 trabajadores locales.

El acuerdo establece un sistema de gestión compartida diseñado para optimizar el estado de los polígonos y parques industriales. Bajo este marco de colaboración, las entidades urbanísticas y las comunidades de propietarios asumen las competencias relativas a las tareas de limpieza ordinaria y la conservación cotidiana de los espacios.

Por su parte, el Gobierno municipal complementa estas actuaciones mediante la subvención directa y asumiendo la gestión de servicios e infraestructuras básicas, tales como el suministro de energía eléctrica para el alumbrado público, la rehabilitación de aceras y calzadas, y el mantenimiento integral de la red de saneamiento.

Expansión y estrategia de la Agenda Urbana 2030

Las zonas industriales beneficiadas por esta resolución son Cobo Calleja, El Palomo, Cantueña, Acedinos, La Vega II, Vereda del Tempranar, Sonsoles, Los Gallegos, Sierra Elvira, Pozoblanco, Pico de la Mira y Sevilla. Además, durante el presente ejercicio de 2026, el Consistorio tiene prevista la ampliación de esta iniciativa a tres nuevos recintos empresariales: Cordel de la Carrera, Codein y Bañuelo.

Esta línea de actuación se integra en el Plan de Acción de la Agenda Urbana Fuenlabrada 2030 y responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En el último quinquenio, la inversión municipal acumulada en este concepto ha superado los 3 millones de euros para fortalecer la competitividad del tejido productivo local.