Arganda del Rey construirá un nuevo campo de fútbol 7 tras casi dos décadas sin instalaciones similares

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha iniciado el proceso de licitación para la construcción de un nuevo campo de fútbol 7, una infraestructura que pondrá fin a casi veinte años sin la creación de este tipo de instalaciones en el municipio.

El proyecto se ubicará en una parcela de uso deportivo integrada en el complejo del Estadio Municipal de Deportes, reforzando así la oferta de la ciudad para atender el crecimiento de la población y de la práctica deportiva local.

La licitación aprobada contempla la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección facultativa de las obras y su coordinación. Esta fase inicial cuenta con un presupuesto de 31.700 euros, y las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas a través de la Plataforma de Contratación del Ministerio de Hacienda hasta el próximo miércoles 11 de marzo a las 23:59 horas.

Inversión y cofinanciación mediante el Programa PIR

La ejecución completa de esta nueva instalación deportiva supondrá una inversión total superior al medio millón de euros. Para su financiación, el Consistorio contará con el respaldo del Programa de Inversión Regional (PIR), permitiendo que el proyecto se convierta en la primera infraestructura futbolística construida desde la inauguración de la Ciudad del Fútbol de Arganda en el año 2009.

El alcalde de la localidad, Alberto Escribano, ha señalado que esta actuación responde a la necesidad de renovar y ampliar los equipamientos deportivos tras varias legislaturas sin inversiones de este tipo.

Según el regidor, el proyecto se enmarca en la estrategia de modernización iniciada en 2023 para adaptar los servicios municipales al incremento de la demanda ciudadana. Con este avance administrativo, Arganda da el paso previo para materializar una obra que busca aliviar la presión sobre las instalaciones actuales y fomentar el deporte base en la zona.